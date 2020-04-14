Нарушителям правил чрезвычайного положения сделали предписания и выписали штраф

По словам руководителя Пярнуского отделения полиции Юллара Кютта, в Пярнумаа в целом правило 2+2 выполняют хорошо как в городе, так и в сельской местности, пишет Pärnu Postimees. «Но мы вынуждены были провести разъяснительные работы, сделать предупреждения и предписания из-за игнорирования правил», - уточнил Кютт.

Во время чрезвычайного положения полиция получила около 150 сообщений о нарушениях ограничений передвижения и в последнее время люди все усерднее обращаются в полицию.

«Мы заметили, что в первую очередь суть правил и их необходимость надо объяснять молодым людям. Приятно, что в большинстве случаев при нарушении достаточно беседы и люди понимают, что нынешнее положение введено обосновано, - говорит Кютт. - Больше всего нарушений мы заметили на улицах, спортивных площадках и тропах здоровья».

Теплая погода привлекает людей на улицу и тогда полиция получает больше сообщений о больших компаниях, проводящих время на частной территории. Тогда стражам правопорядка приходится объяснять, почему такое поведение представляет опасность. На прошедших выходных погода была прохладной и дождливой, поэтому с собраниями на частных владениях не было проблем.

«В Пярнумаа из-за нарушения ограничений было сделано пять предписаний и все они были в марте. Предписания нам пришлось сделать из-за нарушения как правила 2+2, так и игнорирования обязательства оставаться дома», - рассказал Кютт.

Человеку, которые нарушает правила повторно, можно выписать штраф, но до сих пор в этом не было нужды. Но один штраф был назначен в рамках ускоренного производства, поскольку человек пересек эстонско-латвийскую границу в месте, где во время действия пограничного контроля этого делать нельзя.