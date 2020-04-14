Руководитель дома призрения сам заразился коронавирусом

С прошлого четверга на больничный ушел и руководитель Социального центра Табивере Каарель Пярнапуу, который заразился коронавирусом. До его выздоровления руководить работой социального центра будет глава соцотдела волости Тарту Рюнно Ласс. Он сказал, что со сложной ситуацией помогут справиться отличный коллектив, голова на плечах и чувство юмора.

«Рюнно Лассу будут помогать также сотрудники других отделов», - сказал волостной старейшина Тарту Ярно Лаур.

Поскольку в социальном центре коронавирусом заразились четыре сотрудника, волость искала для них замену. Временные трудовые договоры заключили с 23 новыми сотрудниками, семь из которых с прошлой пятницы приступили к работе в доме призрения.

По словам волостного старейшины, сейчас Социальный центр Табивере получает большую помощь от уполномоченных по инфекционным заболеваниям, которые обучают старых и новых сотрудников дома призрения.

Вирус вышел за пределы дома призрения

Вчера еще один житель социального центра попал в больницу, ранее были госпитализированы четыре человека. Врачи оценивают состояние всех пятерых как стабильное.

На этой неделе социальный центр в третий раз проведет тестирование. Сейчас там созданы две зоны, в которых отдельно живут больные и здоровые. «Мы постоянно следим за состоянием здоровья людей и при малейшем подозрении тестируем постояльцев и сотрудников», - заверил Ласс.

Коронавирус распространяется и среди жителей Табивере. Сколько зараженных в Табивере, волостной старейшина не захотел оглашать. «Табивере — это довольно маленькое место, и если я назову количество зараженных, люди сразу начнут выяснять, кто это», - объяснил он.

Кризисный дом для детей

В волости готов кризисный дом для детей, чьи родители заболели и нуждаются в госпитализации. «Не у всех людей есть система поддержки. В кризисном доме пока нет ни одного ребенка, но теперь мы к этому готовы», - сказал волостной старейшина.

На сайте волости Тарту сказано, что всем жителям Табивере и работающим там людям нужно вести себя так, будто они уже заражены. Ярно Лаур просит всех со всей серьезностью относиться к рекомендациям оставаться дома и избегать контактов.