Внимание ⟩ Это может отпугнуть потенциального покупателя вашей квартиры

Во время карантина и самоизоляции просмотр объектов недвижимости часто осуществляется при помощи видеомоста. Однако, рекомендуют маклеры, если вы хотите произвести впечатление на потенциальных покупателей, специалисты рекомендуют убрать с глаз щетку для унитаза и... игрушки для домашних животных.

«Мы заметили, что многие продавцы забывают убрать щетку для чистки унитазов, - рассказывает изданию apartmenttherapy.com Джастин Риордан, основатель дизайнерского агентства Space and Archer. - Этот предмет сам по себе малоэстетичен, а когда щетка еще и грязная - это просто отвратительно!».