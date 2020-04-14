КаПо видит террористическую угрозу в увеличении числа мигрантов из определенных стран

По словам генерального директора КаПо Арнольда Синисалу, это не означает, что поселившиеся в Эстонии люди связаны с терроризмом, но их появление добавило Полиции безопасности работы.

Странами риска КаПо считает те страны, которые находится в зонах, контролируемых исламистскими террористическими организациями, или способных на борьбу территориях, которые имеют исламистский государственный уклад, или в них распространен фундаментальный исламизм. Построенный на исламистской основе общественный уклад противоречит западному, основанному на правах человека и свободах, а также светских законах общественному укладу. Большее внимание к людям из таких стран продиктовано целью препятствовать попаданию в Эстонию людей, представляющих угрозу безопасности страны. Это нужно для профилактики радикализации, препятствованию поддержки терроризма, а также предотвращения вербовки исполнителей терактов.

Существенно небольшая мусульманская община Эстонии и экономическое положение страны в течение первого десятилетия после восстановления независимости не делали Эстонию привлекательной для граждан стран риска. Существенную роль сыграл тот факт, что в конце 2007 года Эстония присоединилась к Шенгенскому визовому пространству. В течение последних лет КаПо заметила, что мы стали значительно привлекательнее как транзитная страна.

На миграцию в Эстонию повлияли начавшиеся в 2014 году изменения в мире, которые связаны со странами Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. Экономическое положение Эстонии улучшилось и увеличился спрос на рабочую силу. Правовые акты, связанные с миграцией, упростились, а также ускорились возможности получения права на проживание и работу. Свое влияние оказала и реформа образования. Собрав воедино все приведенные выше обстоятельства, факторы происходящего в странах происхождения и факторы привлекательности Эстонии, Эстония превратилась в страну назначения миграции.

Увеличение эстонской мусульманской общины напрямую влияет на количество новоприбывающих мигрантов. Увеличивается количество подаваемых для получения вида на жительство в Эстонии, виз и статуса э-резидента ходатайств от людей, прибывающих из стран группы риска. За последние три года количество людей из рассматриваемых стран в Эстонии увеличилось больше чем в два раза. В 2019 году о визах просили 20 629 граждан стран группы риска. За последние три года рост составил 187 процентов.

За последние три года в Эстонии значительно увеличилось количество граждан стран, входящих в группу риска. ФОТО: Kaitsepolitseiamet