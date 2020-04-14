Пропавшее из-за Covid-19 ощущение вкуса и запаха может не восстановиться никогда?

В издании International Forum of Allergy & Rhinology были опубликованы результаты исследования, в ходе которого выяснилось, что Covid-19 действительно вызывает потерю обоняния. В случае исчезновения ощущения запаха и вкуса диагноз коронавируса в десять раз вероятнее, чем в случае какого-то другого вирусного заболевания. Самым распространенным ранним симптомом является температура, но усталость и отказ обоняния также крайне распространены.

Ученые пришли к выводу, что Covid-19 вызывает масштабное нарушение обоняния, а восстановление займет от двух до четырех недель. По словам ученого Университета Флориды Стевена Мангера, в некоторых случаях восстановление обоняния может занять даже несколько месяцев. В очень редких случаях может получиться и так, что обоняние после перенесенного вируса в полной мере не восстановится никогда.