Исследования за рубежом поставили под сомнение преимущества ИВЛ в борьбе с COVID-19

Правительства почти всех стран, переживающих пандемию коронавируса, включились во всемирную гонку за аппаратами ИВЛ. В России из 95 тысяч коек, которые подготовят к концу апреля для пациентов COVID+, только 30% будут оснащены ИВЛ. Аппаратов не хватает. Во всех медучреждениях РФ их в общей сложности около 43 тысяч штук. В конце марта правительство России выделило 7,5 млрд рублей на закупку 5,7 тыс. ИВЛ, передает NEWSru.

Однако накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что из всех 17 с лишним тысяч пациентов (данные на 13 апреля) со специфической вирусной и внебольничной пневмониями к аппаратам ИВЛ в медучреждениях страны подключено не более 250 человек. И у все большего числа тяжелых пациентов наблюдается положительная динамика, «их снимают с искусственной вентиляции легких».

На фоне таких цифр вызывают интерес сразу несколько проведенных международных исследований, которые ставят под сомнение преимущества технологии искусственной вентиляции легких в лечении инфекции COVID-19. Отмечается, что ИВЛ могут быть не так эффективны в борьбе с коронавирусом, как надеялись медики. Интубированные пациенты часто умирают, поэтому многие врачи предлагают использовать альтернативные варианты терапии.

К примеру, в исследовании британского Национального Центра аудита и исследований интенсивной терапии (ICNARC) указывается, что из 1053 подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с COVID только 355 выжили (33,7%). Исследование, проведенное в китайском Ухане, и опубликованное в медицинском журнале The Lancet, рисует еще более мрачную картину: выжили только трое из 22 интубированных пациентов (13,6%).

Аналогичные наблюдение из Сиэтла, опубликованные старейшим и влиятельным американским медицинским журналом The New England Journal of Medicine, показывают, что из 18 интубированных пациентов только девять выжили, но на момент окончания наблюдений трое из них все еще не могли дышать самостоятельно.

Как сообщает немецкий журнал Focus, подобные исследования доказывают, что смертность среди пациентов COVID+, подключенных к аппаратам ИВЛ, значительно выше смертности интубированных пациентов с другими заболеваниями. Журнал ссылается на исследование нескольких врачей в Нью-Йорке, которое показывает, что среди тех больных с коронавирусной инфекцией, кого там подключали к ИВЛ, 80% в итоге скончались.

В связи с этим американские врачи предлагают альтернативы такому лечению. Одна из них - перекладывание инфицированных коронавирусом на живот, что облегчает нагрузку на легкие. Кроме этого, рекомендуется подача пациентам кислорода через кислородные маски и назальные канюли (трубки в нос), а также подача пациентам оксида азота, что облегчает кровоток и способствует доставке кислорода в наименее поврежденные части легких.