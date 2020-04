Исследования за рубежом поставили под сомнение преимущества ИВЛ в борьбе с COVID-19

К примеру, в исследовании британского Национального Центра аудита и исследований интенсивной терапии ( ICNARC ) указывается, что из 1053 подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с COVID только 355 выжили (33,7%). Исследование, проведенное в китайском Ухане, и опубликованное в медицинском журнале The Lancet , рисует еще более мрачную картину: выжили только трое из 22 интубированных пациентов (13,6%).

Аналогичные наблюдение из Сиэтла, опубликованные старейшим и влиятельным американским медицинским журналом The New England Journal of Medicine, показывают, что из 18 интубированных пациентов только девять выжили, но на момент окончания наблюдений трое из них все еще не могли дышать самостоятельно.