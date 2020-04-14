Вт, 14.04.2020
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  • На месте бывшего здания недостроенной поликлиники в Ласнамяэ может появиться торговый центр

На месте бывшего здания недостроенной поликлиники в Ласнамяэ может появиться торговый центр

Земельный участок по адресу Линнамяэ, 28

ФОТО: Google Maps

Мэрия Таллинна инициировала детальную планировку участка недвижимости по адресу Линнамяэ, 28 в столичном районе Ласнамяэ, где много лет находилось заброшеное, недостроенное, а ныне снесенное здание поликлиники, передает ERR.

«Владелец недвижимости собирается построить на этой земле многофункциональный торговый центр, - сказал во вторник ERR вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. - Долгое время на этой территории находилась недостроенная поликлиника, для всей округи это было то место, которое хотелось обойти стороной». 

Создание детальной планировки - это длительный процесс, на завершение которого уйдет не менее трех лет, и только после этого можно будет говорить о сроках реализации проекта. 

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