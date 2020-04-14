На месте бывшего здания недостроенной поликлиники в Ласнамяэ может появиться торговый центр

Мэрия Таллинна инициировала детальную планировку участка недвижимости по адресу Линнамяэ, 28 в столичном районе Ласнамяэ, где много лет находилось заброшеное, недостроенное, а ныне снесенное здание поликлиники, передает ERR.
«Владелец недвижимости собирается построить на этой земле многофункциональный торговый центр, - сказал во вторник ERR вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. - Долгое время на этой территории находилась недостроенная поликлиника, для всей округи это было то место, которое хотелось обойти стороной».
Создание детальной планировки - это длительный процесс, на завершение которого уйдет не менее трех лет, и только после этого можно будет говорить о сроках реализации проекта.