На месте бывшего здания недостроенной поликлиники в Ласнамяэ может появиться торговый центр

«Владелец недвижимости собирается построить на этой земле многофункциональный торговый центр, - сказал во вторник ERR вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. - Долгое время на этой территории находилась недостроенная поликлиника, для всей округи это было то место, которое хотелось обойти стороной».

Создание детальной планировки - это длительный процесс, на завершение которого уйдет не менее трех лет, и только после этого можно будет говорить о сроках реализации проекта.