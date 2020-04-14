Вт, 14.04.2020
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У эстонского пограничника обнаружили коронавирус

У пограничника обнаружили коронавирус.

ФОТО: Shutterstock

Сегодня коронавирус был обнаружен у пограничника в Вярска, который, вероятно, заразился в родном краев Северной Эстонии и после этого на работу в Вярска не выходил, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Пограничник в последний раз был на работе в Вярска более недели назад и тогда симптомов болезни у него не было. На этих выходных, когда он был дома, у него появились симптомы, после чего он прошел тест на коронавирус и сегодня получил положительный результат.

Хотя, заболевший коллега находился дома неделю до появления симптомов, рабочие помещения в Вярска были продезинфицированы, чтобы избежать угрозы заражения.

У контактировавших с зараженным коллег нет симптомов, они внимательно следят за своим состоянием здоровья.

В Департаменте полиции и погранохраны коронавирус обнаружен у 11 человек, из них трое уже на данный момент выздоровели.

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