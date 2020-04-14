У эстонского пограничника обнаружили коронавирус

Сегодня коронавирус был обнаружен у пограничника в Вярска, который, вероятно, заразился в родном краев Северной Эстонии и после этого на работу в Вярска не выходил, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Пограничник в последний раз был на работе в Вярска более недели назад и тогда симптомов болезни у него не было. На этих выходных, когда он был дома, у него появились симптомы, после чего он прошел тест на коронавирус и сегодня получил положительный результат.
Хотя, заболевший коллега находился дома неделю до появления симптомов, рабочие помещения в Вярска были продезинфицированы, чтобы избежать угрозы заражения.
У контактировавших с зараженным коллег нет симптомов, они внимательно следят за своим состоянием здоровья.
В Департаменте полиции и погранохраны коронавирус обнаружен у 11 человек, из них трое уже на данный момент выздоровели.