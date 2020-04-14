Губернатор Нью-Йорка объявил о готовности не подчиниться Трампу

Комментируя планы правительства США по открытию экономики страны на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что не подчинится соответствующему распоряжению президента США Дональда Трампа, если снятие ограничений будет означать угрозу здоровью населения. "Если он (Дональд Трамп - прим.ред.) даст мне распоряжение снова открыть (экономику - прим.ред.) так, что это подвергнет опасности здоровье населения в моем штате, я этого делать не буду", - цитирует Куомо информагентство Reuters во вторник, 14 апреля.

"Мы можем начать планировать открытие экономики, но это надо делать осторожно, потому что иначе это выйдет нам боком, как мы уже наблюдали в других местах по всему миру", - сказал Куомо также в интервью телеканалу CNN.

13 апреля на прошедшем в Белом доме брифинге по коронавирусу Трамп заявил, что президент США обладает "абсолютными полномочиями" в вопросе введения или снятия в отдельных штатах ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Однако после этого несколько правовых экспертов, опрошенных журналистами CNN, заявили, что это не соответствует действительности и решение о введении и снятии ограничений, связанных с пандемией коронавируса относятся к компетенции властей штатов.

Неточности в заявлениях Трампа по коронавирусу

На сайте телеканала приводятся и другие заявления Трампа по коронавирусу, которые, по данным редакции, не соответствуют действительности. Так, глава Белого дома заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден извинился перед ним за обвинения в ксенофобии, высказанные им в адрес Трампа после того, как тот 31 января ввел ограничения на въезд в США пассажиров из Китая. "Байден не извинялся за то, что 31 января обвинил Трампа в ксенофобии, - пишет CNN. "Знал ли бывший вице-президент о введении ограничений на въезд в США пассажиров из Китая, когда обвинил Трампа в ксенофобии в день введения этих ограничений, неизвестно", - подчеркивают журналисты.