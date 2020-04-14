Тысячи жителей Эстонии получат компенсацию за первые дни больничного

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер сказал, что во время чрезвычайного положения может возникнуть необходимость дополнительно поддержать жителей страны, чтобы обеспечить их социальную защиту. И такая необходимость уже возникла. Новое постановление выделит Больничной кассе 213,2 миллиона евро из дополнительного бюджета. Из этих средств 40,7 миллиона евро направлено на дополнительные компенсации с целью обеспечения социальной защиты, например, для оплаты дополнительных компенсаций по больничному листу. «Оставшиеся 172,5 миллиона евро предназначены для обеспечения работы системы здравоохранения и доступности качественных медицинских услуг в чрезвычайной ситуации», – сказал Мёльдер.

Председатель комиссии также отметил увеличение больничных листов. За первые четыре месяца прошлого года была выдана 171 000 больничных и больничных по уходу. В этом году их уже более 200 000. Возросла и средняя длительность больничного. «Согласно статистике, порядка 60 000 больничных было открыто с начала эпидемии коронавируса в Эстонии. Люди, чей больничный был подтвержден семейным врачом, в соответствии с новым положением получат компенсации по больничному с первого дня», – сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт отметила, что компенсация больничного с первого дня чрезвычайно важна для многих во время кризиса. «Если в условиях сокращения зарплат или после потери работы человек еще и заболевает, любая дополнительная компенсация будет ему только в помощь. Особенно важно это пособие для людей, уже находящихся в трудном финансовом положении. Я рада, что мы нашли частичное решение», – сказала она.

Кютт добавила, что серьезное упущение правительственного плана, – работодатели по-прежнему должны выплачивать компенсации по больничному листу с четвертого по восьмой день болезни. «Из-за кризисной ситуации многие работодатели испытывают финансовые трудности и нуждаются в помощи со стороны государства. Поэтому жаль, что предложение социал-демократов сделать так, чтобы компенсации по больничному листу с первого по восьмой день полностью оплачивались государством, не было принято. Эта мера помогла бы многим работодателям и помогла бы преодолеть кризис».

В заключение встречи Тынис Мёльдер добавил, что стоматологи и врачи-специалисты смогут вновь начать плановое лечение, если смогут предоставить средства личной защиты и выполнить все требования, установленные в связи с чрезвычайным положением.