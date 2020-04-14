В Таллинне у работника магазина Maxima обнаружен коронавирус

Положительный тест был обнаружен у сотрудника магазина Maxima в Таллинне на улице Ыйсмяэ-теэ, 46. Работник заболел в нерабочее время, поэтому опасности для покупателей нет и магазин не был закрыт, сообщает пресс-служба компании.

По словам генерального директора MAXIMA Eesti Эдвинаса Волкаса, для них важно, чтобы клиенты и работники могли себя чувствовать безопасно в магазинах.

«Открытость со СМИ и оперативное сотрудничество с местными самоуправлениями и ответственными департаментами в данной сложной ситуации имеют важное значение, поскольку только так мы сможем помочь остановить распространение вируса», - подчеркнул важность прозрачности информации Волкас.

«Прежде всего мы выяснили близкие контакты среди коллег сотрудника с положительным результатом теста и оповестили их о возможном заражении и отправили домой на карантин на 14 дней», - уточнил Волкас.

«Исходя из рекомендаций Департамента здоровья для предприятий торговли и из того, что человек с положительным результатом теста заболел в нерабочее время и с момента его нахождения на работе прошло более 72 часов, это позволяет нам принять решение не закрывать магазин. Для увеличения безопасности сегодня вечером организована основательная дополнительная дезинфекция поверхностей», - добавил Волкас.

Вместо отправленных на карантин сотрудников на работу выйдет SOS-команда Maxima, которая была сформирована сразу после введения чрезвычайного положения, чтобы при необходимости можно было заменить заболевших или по иной причине отсутствующих на работе сотрудников.

В магазинах Maxima были реализованы различные меры по повышению безопасности как для сотрудников, так и для покупателей:

1. Они очищают все поверхности два раза в день – в часы пик утром и после обеда, и в зонах касс самообслуживания каждые два часа

2. Дезинфекция всех тележек и корзин после каждого использования – они разделили корзины и тележки в магазинах в зависимости от того, были ли они недавно дезинфицированы или использованы.

3. Они внедрили систему контроля и отчетности в каждом магазине, чтобы обеспечить соблюдение установленных гигиенических и санитарных требований.

4. Каждое утро проверяется здоровье всех работников магазинов с помощью измерения у них температуры тела.

5. Все кассовые аппараты оснащены защитными экранами, и все сотрудники получили личные бутылки с дезинфицирующим средством.

6. Все сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с покупателями, носят защитные маски.

7. Все работники магазина должны носить одноразовые защитные маски.

8. Для посетителей установили дезинфицирующие средства в зонах входа и выхода всех магазинов и информацию о важности дезинфекции рук.

9. Перед кассами клейкой лентой установлены метки, которыми обозначено рекомендуемое расстояние между покупателями, и маркировки в местах, где люди стоят в очередях – прилавки свежего мяса и рыбы, кулинария, гриль и выпечка.

10. Отслеживаются очереди для сохранения дистанции, чтобы предотвратить очереди в кассах длиной более 5 человек, и в то же время отслеживается общее количество покупателей, посещающих магазин. В случае, если в магазине более 5 покупателей на кассе, и все кассы заняты, магазин будет закрыт на период времени, в течение которого удастся уменьшить очереди на кассе и количество покупателей в магазине.

11. Все развесные продукты, которые невозможно вымыть дома – например, различные хлебобулочные изделия, печенье, упакованы.