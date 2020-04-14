Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что возможности выхода из кризиса зависят именно от решений, которые будут приняты в ближайшее время. «Здесь важны целенаправленность и скорость. Мы должны сосредоточиться на тех мерах, которые можно быстро применить и которые быстро повлияют на ситуацию. Важно также, чтобы эти меры были временными», – сказал Сестер.

«В настоящий момент в производстве Рийгикогу находятся меры по смягчению последствий эпидемии коронавируса. Первые результаты покажут, какие шаги следует предпринять в дальнейшем», – сказал Сестер. Председатель комиссии по экономике уточнил, что по оценке Банка Эстонии находящиеся в производстве меры – гарантии KredEx, пособия на зарплаты – позволят решить краткосрочные экономические проблемы. Если же экономический спад затянется, необходимо будет уделять все больше внимания решению социальных проблем. «Здесь имеются в виду уже существующие социальные пособия, которые можно будет быстро начать использовать. Что касается более долгосрочных проектов, например, государственных инвестиций, то ими следует заняться, когда наиболее срочные меры будут разработаны и начнут успешно применяться».

Сестер добавил, что пакеты помощи напрямую влияют на государственный бюджет. Поэтому, направляя деньги нуждающимся, нельзя допустить ни одной ошибки. «В первую очередь, необходимо направить средства в те сферы, которые лучше всего позволят сократить долгосрочный ущерб для экономики».

Заместитель председателя комиссии по экономике Кристен Михал отметил, что основные усилия кризисных мер должны быть направлены на сохранение трудовой занятости и предотвращение банкротств. Шаги должны быть быстрыми и целенаправленными, – так экономика быстрее выйдет из кризиса и рост восстановится. «Быстрые и точные меры для восстановления экономики важны. Каждая неделя действующих ограничений в среднем означает примерно 0,5 % спад ВВП за год. Иными словами, имея 28 миллиардов, Эстония в неделю теряет 125 миллионов евро. Чем дольше кризис и экономическая стагнация, вызванные кризисом, тем ощутимее будут последствия. И тем больше времени потребуется на восстановление экономики и рабочих мест», – подчеркнул Михал.

Согласно сценарию Банка Эстонии, экономика страны может сократиться на 6 %, если связанные с чрезвычайным положением ограничения будут упразднены, например, в начале мая. Если же ситуация изменится лишь в начале августа, то спад может составить 14 %.

По словам Михала, сегодня на заседании представители Банка Эстонии добавили, что ограничения экономической деятельности оказали наибольшее влияние на сектор услуг. «Число зарегистрированных безработных превысило 44 тысячи человек. За месяц безработных стало на 20 % больше. Из опросов Эстонского института конъюнктуры следует, что через три месяца больше всего на экономику будет влиять снижение спроса и частичное отсутствие рабочей силы. Поэтому они также рекомендовали государству в первую очередь рассмотреть механизмы помощи, которые можно применить безотлагательно и с моментальным эффектом. И лишь после этого заниматься мерами, имеющими более долгосрочное влияние», – добавил Михал.