Столтенберг призвал страны НАТО полагаться на себя в плане медицинских средств

«Мы должны изучить проблемы запасов медицинских средств и защитных костюмов, лекарств и тому подобного, а также задаться такими вопросами, как не слишком ли мы зависимы от поступающей извне продукции», - сказал Столтенберг журналистам по видеомосту.

«НАТО отвечает за сопротивляемость стран, - сказал он. - Все эти темы — сопротивляемость, сопротивляемость стран, включающая в том числе обеспеченность необходимыми медицинскими средствами, будут частью процесса обучения по итогам этого кризиса».

Министры обороны НАТО встретятся в среду на видеоконференции, которая будет посвящена последствиям пандемии.

Столтенберг сказал, что цель переговоров — увеличить поддержку между членами альянса, а именно выяснить размер излишка запасов и военного транспорта, чтобы отправить медицинское снаряжение туда, где оно на данный момент необходимо.

Он также коснулся воздействия кризиса на увеличение оборонного бюджета в странах альянса, где ожидается спад экономики. В то же время, он подчеркнул, что пока рано оценивать ущерб от кризиса.

По словам Столтенберга, вызовы, стоявшие перед НАТО до кризиса, также никуда не исчезли и по-прежнему требуют к себе внимания.