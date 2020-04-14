Трое родственников скончались и еще по меньшей мере 10 человек заразились коронавирусом на праздновании дня рождения. ФОТО: Shutterstock

Семейное торжество в Бразилии закончилось трагедией после того, как трое родственников скончались и еще по меньшей мере 10 человек заразились коронавирусом на праздновании дня рождения, устроенном около двух недель назад в Сан-Паулу.

Медики подтвердили, что по крайней мере одна смерть точно наступила в результате заражения вирусом.

Праздник состоялся

Праздник, на котором присутствовало 28 человек, состоялся 13 марта в Итаперика-да-Серра, городе-сателлите Сан-Паулу.

На тот момент, по данным Министерства здравоохранения Бразилии, в стране было зарегистрировано всего 98 случаев заражения Covid-19 и ни одного летального исхода.

Около 60 случаев приходилось на Сан-Паулу, один из крупнейших в мире мегалополисов с населением свыше 21 млн человек.

Спустя всего 3 недели, 8 апреля, в стране было уже более 16 тыс. подтвержденных случаев заражения и более 800 смертей пациентов с коронавирусом.

Вера Лусия Перейра знала, что болезнь добралась до Бразилии, и даже подумывала о том, чтобы отменить праздник - в конце концов, 59 лет - не круглая дата.

"Мы колебались, но потом все же решили устроить день рождения, - рассказала она в интервью Би-би-си. - Ведь в стране тогда было совсем мало случаев заражения".

Действительно, в Бразилии на тот момент все было открыто, и людям не нужно было сидеть по домам.

28 гостей

День рождения Веры Лусии справляли у нее дома, в гости пришло 28 родственников.

Среди приглашенных были братья и сестры ее мужа, Паулу Виейры.

Паулу, его брат Кловис и сестра Мария наслаждались праздником и не подозревали, что вскоре станут жертвами коронавируса и умрут.

Были на вечеринке и сестры, племянники и племянницы самой Веры Лусии. Всего через несколько дней после праздника у половины гостей появились симптомы недомогания в виде кашля, высокой температуры и одышки - явные признаки коронавируса.

Впрочем, у большинства из них болезнь протекала в легкой форме и не потребовала медицинского внимания.

Агрессивный коронавирус

Однако муж Веры Лусии и двое его родственников в начале апреля скончались.

В случае с Марией, сестрой, медики подтвердили, что она скончалась именно от Covid-19.

"Теперь мы точно знаем, что причиной смерти моей матери стал вирус, - сказала в интервью Би-би-си дочь Марии Рафаэла. - Это доказывает, насколько агрессивна эта инфекция, ведь несмотря на то, что мою маму поместили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ, медикам не удалось ее спасти".

У Марии был диабет, и ее состояние резко ухудшилось всего за несколько дней. Сейчас родственники ждут результатов вскрытия Паулу и Кловиса.

"Врачи, которые вели их, на 99% уверены, что причиной смерти тоже стал Covid-19", - говорит Вера Лусия.

У самой Веры Лусии и ее сына тоже были симптомы заболевания, но оба они выздоровели.

"Физически я чувствую себя нормально, остался лишь небольшой кашель, но все остальное пережить было очень нелегко, - признается она. - Это были по-настоящему кошмарные дни".

Ощущение нереальности происходящего

Поначалу родственники не могли поверить, что они заразились.

"В Бразилии было всего несколько случаев, и мы полагали, что до эпидемии еще очень далеко", - признался один из них.

На празднике все чувствовали себя хорошо, поэтому остается неясным, кто же был источником инфекции.

"Но для нас это уже ничего не изменит", - говорят они.

После смерти Марии стало ухудшаться состояние Кловиса, которому было 62 года.

"Через три дня после вечеринки мой отец стал сильно кашлять, - рассказал Би-би-си сын Кловиса Артур. - У него начались головные боли и поднялась температура, а также пропало обоняние и вкус".

В отличие от сестры, Кловис ничем не болел, однако его состояние стало заметно ухудшаться.

23 марта Артур отвез отца в больницу, но его отправили обратно.

"Врачам даже в голову не пришло, что это может быть коронавирус", - говорит он.

Реанимация

Вскоре после этого в реанимацию попал уже муж Веры Лусии Перейры, Паулу.

Он считался самым здоровым из них, каждый день занимался физическими упражнениями и часто устраивал длительные пешие или велосипедные прогулки.

Когда Паулу только попал в больницу, его состояние оценивали как хорошее, он лишь жаловался на одышку.

"Но уже через два дня его перевели в реанимацию", - вспоминает Вера Лусия.

Кловис и Паулу всегда были очень близки в жизни, и в смерти они тоже оказались рядом.

Похороны

Утром 1-го апреля у их сестры Марии остановилось сердце, и врачи не смогли ее реанимировать.

На следующий день умер Кловис, а в ночь на 3 апреля не стало и Паулу.

Марию и Паулу похоронили в герметичных гробах, как требуется в Бразилии по закону в случае с подтвержденными смертями от коронавируса или даже подозрением на Covid-19 как причины смерти.

Кловиса по его желанию кремировали.

Похороны проходили в разные дни, церемонии длились считанные минуты, и присутствовало на каждой из них не более 10 человек - опять же, как того требует закон.

Карантин

Те, кто был на роковом дне рождения 13 марта и выжил, по-прежнему находятся в самоизоляции, они сами выбрали эту меру предосторожности.

Родственники Веры Лусии призывают всех быть ответственными, избегать контактов и не выходить из дома.

"Это не какая-то простуда, это настоящая катастрофа. Это ужасный и коварный вирус", - говорит Рафаэла.

"Болсонару говорит много чепухи"

Президент Бразилии Жаир Болсонару публично игнорирует правила социального дистанцирования и даже ставит под вопрос опасность пандемии, называя Covid-19 "легким гриппом".

Вера Лусия признается, что озадачена такой реакцией президента.

"Болсонару говорит много чепухи, но ведь он наделен властью и должен осознавать всю ответственность", - считает она.

Самой же Вере Лусии придется строить жизнь без мужа, но она не сдается.