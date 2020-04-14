Глава Больничной кассы обратился к жителям Эстонии: напоминаю, что это общие деньги

В сравнении с тем же периодом за 2019 год количество больничных выросло на 52 647. По словам главы Больничной Кассы Райна Лаане, причина этого, вероятно, кроется в изменении поведения — теперь остаются дома и с легкими симптомами заболевания.

Поскольку с 16 марта можно самостоятельно открыть больничный лист, у остающихся дома людей с вымышленными заболеваниями больше возможностей для обмана. «Лично я надеюсь, что сознательность наших людей настолько высока, что они просто так не оформляют себе больничный. Сам лично надеюсь на это, но я не могу исключать, что в числе сегодня открытых 60 000 больничных есть все-таки те, которые там не должны были бы быть», - сказал глава Больничной кассы.