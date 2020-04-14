Вы его видели? Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении с применением насилия

По словам помощника прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маарьи-Лийзы Кыйв, пролиция задержала также подозреваемую в этих преступлениях 34-летнюю женщину, но местонахождение 56-летнего Роберта неизвестно. «12 апреля в Йыгевамаа между 56-летним подозреваемым и двумя мужчинами произошел конфликт с применением насилия. По имеющимся сейчас доказательствам, инцидент начался с того, что подозреваемый, угрожая ножом одному мужчины, потребовал отдать чужое имущество. Увидев угрозы, для защиты пострадавшего в ситуацию вмешался 24-летний мужчина, которому подозреваемый нанес ножевую рану, которая, к счастью, не была серьезной. Подозреваемый также был травмирован и нуждался в медпомощи, сейчас самовольно покинул медучреждение», - сказала Кыйв.