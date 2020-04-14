Два очага заражения возникли в двух шагах друг от друга: зафиксирована и первая смерть

Вспышка COVID-19, разразившаяся после печально известных игр по волейболу на Сааремаа, теперь демонстрирует свой жесткий облик в Пярну: вчера в местной больнице скончалась 73-летняя женщина, которая, вероятно, заразилась коварным вирусом в Центре сестринства и ухода Пярнуской больницы, пишет Pärnu Postimees.
Хотя скончавшаяся женщина страдала от других проблем со здоровьем, ее родственников мучает вопрос: почему никто не сообщил, что коронавирус попал и распространился по трехэтажной больнице на улице Рави?
Вирус коварно проник в больницу с Сааремаа через медика, супруг которой посетил спортивное соревнование на крупнейшем в Эстонии острове.
По словам руководителя западного регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, в случае с зараженным сотрудником больницы ничто не говорили, что он заражен. «Он был бессимптомным», - сказала она.
Первый положительный тест на COVID-19 у сотрудника больницы был обнаружен 14 марта. После этого заражение вирусом было обнаружено в больнице у 19 пациентов и одного работника. Со вчерашнего утра по сегодняшнее утро заболевание COVID-19 было диагностировано у четырех работников Пярнуской больницы и у трех постояльцев дома по уходу Центра сестринства и ухода.
Всего в Пярнумаа за сутки обнаружено десять новых случаев заражения, что за последнюю неделю самое большое число положительных тестов.
Глава сестринской службы Пярнуской больницы Маргит Сеппик сказала, что нынешнее время психологически изнурительно как для персонала, так и для пациентов и их родственников, но всем предлагается всесторонняя поддержка в преодолении кризисной ситуации.
По словам Юхкам, в Центре сестринства и ухода 3 апреля было проведено тотальное тестирование и после этого пробы должны сдавать все те, у кого появятся малейшие симптомы коронавируса.
«Все, у которого положительные результаты, переведены в Пярнускую больницу (на улице Ристику), несмотря на степень тяжести заболевания, - сказал Юхкам. - Пярнуской больнице известно о проблеме. Кроме тестирования и изоляции, они ничего другого не могут сделать».
По словам Юхкам, для предотвращения распространения вируса важно, чтобы пациенты с положительным тестом не могли покидать больницу, чтобы предотвратить распространение вируса в каком-нибудь доме призрения.
По словам Сеппик, преимущество центра сестринства и ухода в медицинском смысле в том, что больница сама при появлении первых симптомов берет пробы.
«Анализы проводят в лаборатории Пярнуской больницы и результаты мы получаем за несколько часов. Это дает возможность быстро реагировать. При необходимости можем сразу отправить работника домой, а пациента направить в инфекционное отделение в больницу на улице Ристику», - сказала она.
Сеппик отметила, что теперь, когда в Эстонии подтвержден второй уровень опасности, вокруг нас может быть как носители вируса, так и зараженные им, у которых отсутствуют любые симптомы болезни. «Поэтому наша единственная задача в центре сестринства и ухода носить средства личной защиты, дезинфицировать поверхности и палаты, мыть руки и поддерживать своих прекрасных коллег и пациентов», описала Сеппик борьбу с попавшим в здание вирусом.
Сеппик сказала, что пациентов инфекционного отделения вновь ждут в центре, когда они будут признаны выздоровевшими.
Второй крупнейший в Пярну очаг заражения находится в магазине, где коронавирус диагностирован у четырех работников.
Хотя центр по уходу и магазин Maxima находятся в двух шагах друг от друга, по словам Юхкам, точно нельзя сказать, что между заражениями в двух зданиях есть связь. «Мы не знаем всех обстоятельств заражения, но ясно, что это в городе самые опасные места», - добавила она.
После появления новости о первой жертве коронавируса в Пярнумаа и постоянном росте числа зараженных к горожанам обратился мэр города Ромек Козенкраниус, который напомнил людям, чтобы они на улицах следовали правилу 2+2 и при возможности использовали средства индивидуальной защиты.
«По-прежнему следует избегать ежедневного выхода из дома, для этого есть две обоснованные причины: здоровым идти на работу и для пополнения запасов посетить магазин. Третья причина — побывать на свежем воздухе, но я прошу делать это только тогда, когда гулять можно без контактирования с другими людьми, - говорит мэр. - Пожалуйста, не посещайте пожилых людей или друзей, поскольку в качестве гостинца можете им принести вирус!»