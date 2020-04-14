Два очага заражения возникли в двух шагах друг от друга: зафиксирована и первая смерть

Хотя скончавшаяся женщина страдала от других проблем со здоровьем, ее родственников мучает вопрос: почему никто не сообщил, что коронавирус попал и распространился по трехэтажной больнице на улице Рави?

Вирус коварно проник в больницу с Сааремаа через медика, супруг которой посетил спортивное соревнование на крупнейшем в Эстонии острове.

По словам руководителя западного регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, в случае с зараженным сотрудником больницы ничто не говорили, что он заражен. «Он был бессимптомным», - сказала она.

Первый положительный тест на COVID-19 у сотрудника больницы был обнаружен 14 марта. После этого заражение вирусом было обнаружено в больнице у 19 пациентов и одного работника. Со вчерашнего утра по сегодняшнее утро заболевание COVID-19 было диагностировано у четырех работников Пярнуской больницы и у трех постояльцев дома по уходу Центра сестринства и ухода.

Всего в Пярнумаа за сутки обнаружено десять новых случаев заражения, что за последнюю неделю самое большое число положительных тестов.

В течение месяца в центре по уходу Пярнуской больницы обнаружили 19 зараженных пациентов и работников. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Глава сестринской службы Пярнуской больницы Маргит Сеппик сказала, что нынешнее время психологически изнурительно как для персонала, так и для пациентов и их родственников, но всем предлагается всесторонняя поддержка в преодолении кризисной ситуации.

По словам Юхкам, в Центре сестринства и ухода 3 апреля было проведено тотальное тестирование и после этого пробы должны сдавать все те, у кого появятся малейшие симптомы коронавируса.

«Все, у которого положительные результаты, переведены в Пярнускую больницу (на улице Ристику), несмотря на степень тяжести заболевания, - сказал Юхкам. - Пярнуской больнице известно о проблеме. Кроме тестирования и изоляции, они ничего другого не могут сделать».

По словам Юхкам, для предотвращения распространения вируса важно, чтобы пациенты с положительным тестом не могли покидать больницу, чтобы предотвратить распространение вируса в каком-нибудь доме призрения.

По словам Сеппик, преимущество центра сестринства и ухода в медицинском смысле в том, что больница сама при появлении первых симптомов берет пробы.

«Анализы проводят в лаборатории Пярнуской больницы и результаты мы получаем за несколько часов. Это дает возможность быстро реагировать. При необходимости можем сразу отправить работника домой, а пациента направить в инфекционное отделение в больницу на улице Ристику», - сказала она.

Сеппик отметила, что теперь, когда в Эстонии подтвержден второй уровень опасности, вокруг нас может быть как носители вируса, так и зараженные им, у которых отсутствуют любые симптомы болезни. «Поэтому наша единственная задача в центре сестринства и ухода носить средства личной защиты, дезинфицировать поверхности и палаты, мыть руки и поддерживать своих прекрасных коллег и пациентов», описала Сеппик борьбу с попавшим в здание вирусом.

Сеппик сказала, что пациентов инфекционного отделения вновь ждут в центре, когда они будут признаны выздоровевшими.

Второй крупнейший в Пярну очаг заражения находится в магазине, где коронавирус диагностирован у четырех работников.

Хотя центр по уходу и магазин Maxima находятся в двух шагах друг от друга, по словам Юхкам, точно нельзя сказать, что между заражениями в двух зданиях есть связь. «Мы не знаем всех обстоятельств заражения, но ясно, что это в городе самые опасные места», - добавила она.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

После появления новости о первой жертве коронавируса в Пярнумаа и постоянном росте числа зараженных к горожанам обратился мэр города Ромек Козенкраниус, который напомнил людям, чтобы они на улицах следовали правилу 2+2 и при возможности использовали средства индивидуальной защиты.