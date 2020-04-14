Президенты Эстонии и Украины: санкции против России необходимо сохранить

Как сообщила во вторник пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский выразил благодарность за традиционную поддержку со стороны Таллинна суверенитета и территориальной целостности Украины, прежде всего в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете безопасности ООН в 2020-2021 годах.