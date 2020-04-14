Президенты Эстонии и Украины: санкции против России необходимо сохранить

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре подтвердили важность сохранения санкций ЕС в отношении России до полного восстановления территориальной целостности Украины, а также согласились с недопустимостью искусственного использования пандемии коронавируса для политических целей.
Как сообщила во вторник пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский выразил благодарность за традиционную поддержку со стороны Таллинна суверенитета и территориальной целостности Украины, прежде всего в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете безопасности ООН в 2020-2021 годах.
«Желаю вашей делегации в Совете безопасности ООН успешного председательства в мае этого года, которое будет проходить на фоне беспрецедентной ситуации, вызванной распространением COVID-19. Поддерживаю позицию Эстонии, что Совет безопасности ООН должен реагировать на пандемию, представляющую угрозу миру и мировой безопасности», - отметил Зеленский.