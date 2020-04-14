Жителей Эстонии просят аккуратно обращаться с использованными масками

«По мере роста бума масок все чаще заметно, что после использования они летят в открытый мусорный контейнер рядом с магазином или, что еще хуже, маски оставляют в магазинных корзинках и легкомысленно бросают где попало, - сказал вице-канцлер министерства Каупо Хейнма. - Действительно, рекомендуется немедленно выбрасывать маски и перчатки, потому что так можно избежать попадания потенциального вируса в автомобиль и домой. Но это нужно делать как следует, с заботой о безопасности окружающих».

Хейнма подчеркнул, что если бросать использованные предметы где попало, они становятся потенциальным источником заражения, например, для людей, которые ищут в мусорных контейнерах тару или прочее представляющее для них ценность. Кроме того, ветер или птицы могут выхватить легкие предметы из контейнера, так что они в итоге окажутся на улице или в природе. «Чтобы избежать этого, нужно брать с собой в магазин пакет, в который нужно сложить использованные средства индивидуальной защиты, а затем закрыть его и выбросить», - подчеркнул Хейнма.