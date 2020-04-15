МВФ: из-за коронавируса мировая экономика в этом году сократится на 3%

МВФ прогнозирует в случае затяжной пандемии отклонение показателей роста мировой экономики от базового сценария еще на 3% в худшую сторону в 2020 году и на 8% в 2021 году.

"Вследствие пандемии глобальная экономика, в соответствии с прогнозом, в 2020 году резко сократится - на 3%, что намного хуже, чем в период финансового кризиса 2008-2009 годов. При таком базовом сценарии, предполагающем, что пандемия завершится во второй половине 2020 года и от усилий по сдерживанию можно будет постепенно отказываться" - прогнозирует МВФ.

Еще через год, в 2021 году, глобальная экономика, вырастет на 5,8% году по мере нормализации экономической активности, которой оказывается политическая поддержка, продолжают авторы отчета.

Вместе с тем, существует крайняя неопределенность вокруг прогноза глобального роста.

Тяжело предсказать, отмечается в документе, такие факторы, как траекторию развития пандемии, интенсивность и эффективность мер по ее сдерживанию, масштабы перебоев в поставках, последствия резкого ужесточения условий на мировом финансовом рынке, сдвиги в устоявшихся моделях расходования средств, поведенческие изменения (например, избегание населением торговых центров и общественного транспорта), последствия для потребительского доверия и волатильность цен на сырьевые товары.

Сейчас многие страны сталкиваются с кризисом, состоящим из нескольких слоев и охватывающих шок для системы здравоохранения, внутренние экономические перебои, падающий внешний спрос, смену направления потока капитала и коллапс цен на сырьевые товары.

"Преобладает риск наихудшего исхода", - подчеркивают в МВФ.

Согласно изложенной в докладе информации, в экономике США в текущем году ожидается спад в размере 5,9%, в следующем - рост на 4,7%. В Китае, как считает МВФ, в этом году спада, невзирая на глобальный кризис, не произойдет, рост экономики будет равен 1,2%, а в следующем - 9,2%.

В зоне евро эксперты фонда предсказывают на этот год экономический спад в размере 7,5%, а на следующий - рост на 4,7%.

Согласно прогнозу, средняя цена одного барреля нефти будет равна в текущем году 34,80 доллара, а в следующем - 36,40 доллара (речь идет об используемой МВФ средней спотовой цене на нефть).

Как отмечает в отчете главный экономист МВФ Гита Гопинат, на 2021 год прогнозируется частичное восстановление от кризиса с темпами роста выше трендовых. Однако уровень ВВП будет оставаться ниже того тренда, который был зафиксирован до распространения вируса.

По ее словам, не исключены и, "возможно, даже более вероятны, гораздо более худшие результаты роста", нежели сейчас указывается в докладе.