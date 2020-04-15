Эстонские танцоры брейк-данса поставили перед собой цель попасть на Олимпийские игры в Париже

«Вступление в Ассоциацию танцевального спорта обеспечило танцорам брейк-данса серьезную мотивацию для начала подготовки к Олимпийским играм в Париже», - сказал основатель НКО Союз уличных танцоров Йоэль Юхт. «В Эстонии есть отличные брейкеры, которые могли бы представлять Эстонию на следующих Олимпийских играх. Я хочу поблагодарить нашу команду, с которой мы уже полгода занимаемся постановкой целей Союза уличных танцоров и системным развитием брейкеров».

Правление и инициативную группу Союза уличных танцоров составляют Вахур Агар, Сандер Ластовец, Марек Ветик, Йоэль Кацюба и Йоэль Юхт. Под их руководством уличные танцоры попали в профессиональный спорт Эстонии.

Стремление МОК модернизировать спорт с целью привлечения молодежи привело к возможности включения в программу Олимпийских игр новых дисциплин, характерных для городской культуры.

Президент МОК Томас Бах подтвердил, что до конца 2020-го года они еще раз рассмотрят организационные вопросы и возможности для беспристрастной оценки соревнований по брейк-дансу, после чего будет принято окончательное решение о включении дисциплины в программу Олимпийских игр в Париже.

Показательные выступления брейк-данса уже проводились на Юношеских Олимпийских играх 2018 в Буэнос-Айресе.