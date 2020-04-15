Ср, 15.04.2020
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  • Двое военнослужащих во время учений пострадали в ДТП

Двое военнослужащих во время учений пострадали в ДТП

Скорая помощь.

ФОТО: Mailiis Ollino

Во вторник, 14 апреля, в Пыльвамаа во время учений Сил обороны произошло ДТП, в котором пострадали военнослужащие, сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент имел место в 16.50 в деревне Йыэвеэре в волости Ряпина. Участвующие в учениях 19-летний и 20-летний служащие Куперьяновского батальона попали под движущийся по дороге грузовик MAN, которым управлял 31-летний мужчина.

Военнослужащие стояли на дороге и водитель грузовика решил, что ширина проезжей части позволит проехать мимо них, но один солдат, зацепившись оружием за автомобиль, упал под него, а второго военнослужащего грузовик сбил.

Скорая помощь доставила обоих военнослужащих в Южно-Эстонскую больницу.

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