Ср, 15.04.2020
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Олимпийский чемпион сравнил ситуацию с коронавирусом в США с войной

NEW YORK, April 11, 2020 A healthcare worker wheels a patient out of an ambulance in front of BronxCare Hospital Center in the Bronx borough of New York, the United States, April 11, 2020. The number of COVID-19 cases in the United States topped 500,000 on Friday night, according to the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. (Photo by Michael Nagle/Xinhua) (Credit Image: Â© Wang Ying/Xinhua via ZUMA Wire)

ФОТО: Wang Ying/ZUMAPRESS.com

Олимпийский чемпион по хоккею Владимир Малахов рассказал о пандемии коронавируса в США и сравнил ее с войной.

Малахов, живущий во Флориде, заявил, что у него нет знакомых в Нью-Йорке, где ситуация самая тяжелая, однако он постоянно следит за происходящим по телевизору. «Знаете, такое ощущение, что это сводки боевых действий. В Нью-Йорке ужасная ситуация», — подчеркнул бывший хоккеист. Он добавил, что обстановка в Чикаго и Луизиане ухудшается.

Также Малахов описал опустевшие из-за режима самоизоляции улицы. «В продуктовых все соблюдают дистанцию, внутрь запускают только по пять человек», — добавил он. Бывший спортсмен заметил, что люди вокруг носят маски и перчатки и ему это не нравится, однако другого выхода нет.

Другой российский хоккеист, Никита Задоров, посчитал недостоверной информацию из России о пандемии в США. Он заявил, что власти приняли все необходимые меры предосторожности.

Малахов — член Тройного золотого клуба. В составе национальной команды он выиграл чемпионат мира 1990 года, Олимпиаду-1992, а с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» — Кубок Стэнли-2000. В последние годы бывший спортсмен работает тренером по развитию в клубе «Нью-Йорк Айлендерс» и селекционером сборной России по хоккею.

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