Олимпийский чемпион сравнил ситуацию с коронавирусом в США с войной

Малахов, живущий во Флориде, заявил, что у него нет знакомых в Нью-Йорке, где ситуация самая тяжелая, однако он постоянно следит за происходящим по телевизору. «Знаете, такое ощущение, что это сводки боевых действий. В Нью-Йорке ужасная ситуация», — подчеркнул бывший хоккеист. Он добавил, что обстановка в Чикаго и Луизиане ухудшается.

Также Малахов описал опустевшие из-за режима самоизоляции улицы. «В продуктовых все соблюдают дистанцию, внутрь запускают только по пять человек», — добавил он. Бывший спортсмен заметил, что люди вокруг носят маски и перчатки и ему это не нравится, однако другого выхода нет.

Другой российский хоккеист, Никита Задоров, посчитал недостоверной информацию из России о пандемии в США. Он заявил, что власти приняли все необходимые меры предосторожности.