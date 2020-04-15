Каллас: нужно сместить акцент в борьбе с коронавирусом на защиту групп риска, чтобы остальные могли вернуться к обычной жизни

"Сейчас там [в совете] врачи, иммунологи и вирусологи. Это все люди из одной области знания, а люди из одной области знания обычно мыслят одинаково", - сказала Каллас во вторник в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.

Каллас считает, что в научном совете не хватает экономистов, специалистов по обработке данных и психологов, также она выступила за то, чтобы сместить акцент в борьбе с коронавирусом на защиту групп риска, разрешив всем остальным группам населения вернуться к обычной жизни.

Лидер реформистов назвала разумными меры, принятые правительством для ограничения эпидемии, но подчеркнула необходимость четкого плана для выхода из кризиса.