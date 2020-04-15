Каллас: нужно сместить акцент в борьбе с коронавирусом на защиту групп риска, чтобы остальные могли вернуться к обычной жизни

Состав консультирующего правительство научного совета по коронавирусу, который состоит в основном из врачей, необходимо расширить за счет экономистов, специалистов по обработке данных и психологов, считает председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас.
"Сейчас там [в совете] врачи, иммунологи и вирусологи. Это все люди из одной области знания, а люди из одной области знания обычно мыслят одинаково", - сказала Каллас во вторник в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.
Каллас считает, что в научном совете не хватает экономистов, специалистов по обработке данных и психологов, также она выступила за то, чтобы сместить акцент в борьбе с коронавирусом на защиту групп риска, разрешив всем остальным группам населения вернуться к обычной жизни.
Лидер реформистов назвала разумными меры, принятые правительством для ограничения эпидемии, но подчеркнула необходимость четкого плана для выхода из кризиса.
Комментируя решение правительства приостановить взносы во вторую пенсионную ступень, как было сделано и правительством Андруса Ансипа во время предыдущего кризиса в 2009 году, Каллас отметила, что десять лет назад ситуация была совершенно иной. В нынешней ситуации государству следовало бы урезать бюджетные расходы, а платежи во вторую ступень можно было бы продолжить за счет кредита, считает политик.