Перевозчики: ситуация хуже, чем в 2008 году. Нечего и некуда возить

«Не работают заводы и предприятия. Мы - те, кто получает товар или груз в пункте А и доставляет в точку Б, но сегодня не работают ни пункт А, ни пункт Б. Сейчас из грузов доставляются только медикаменты и товары первой необходимости, которые еще есть на складах. Но объемы и этих грузов очень уменьшились», - сказал он.

Поцилуйко отметил, что многие отрасли остановились полностью. Остались только поставки медицинских товаров и продуктов питания, но и они уменьшилась примерно на 50%. В других странах Европейского союза ситуация точно такая же, при этом имеются многочисленные требования, которые должны выполняться в условиях эпидемии коронавируса.

«Есть страны, которые ввели специальные маршруты, специальные транзитные коридоры, по которым можно ездить только с конвоем, а на границах требуют подтверждение о состоянии здоровья шоферов», - рассказал руководитель ассоциации.

За пределами Европейского союза ситуация еще тяжелее.

Например, в Турцию грузоперевозчиков не пускают, если до этого не соблюдался 15-дневный карантин. Болгарию, Румынию, Францию, Испанию можно пересекать только по специальному коридору. Большие проблемы наблюдаются также на границах бывших стран СССР. Таджикистан и Узбекистан закрыты полностью, в Казахстан можно въезжать только после карантина. «Представьте себе - водители живут 15 дней в грузовике, потому что на границах нет гостиниц, а если и есть, то шофер не может оставить груз», - рассказал Поцилуйко.

Как и всем, водителям грузовиков не хватает масок и других средств защиты. «Нехватка средств защиты - глобальная проблема. Ни одна страна, в том числе и наша, не была готова к такой ситуации, ни у кого не было запасов. Мы эту ситуацию решаем, как можем, даем возможность заработать спекулянтам. Сейчас появилось больше возможностей купить маски, хотя и в ограниченном количестве. Мы раздаем их членам ассоциации, сами перевозчики тоже ищут возможности купить защитные маски. Цены на маски варьируются от 60 центов до 5 евро за штуку», - сказал руководитель Latvijas auto.