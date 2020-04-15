Yandex.Taxi окажет финансовую помощь водителям Эстонии, пострадавшим от коронавируса

Средства пойдут на выплаты водителям, которые заболели коронавирусом или были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими. Программа распространяется на всех, кто работает с сервисом регулярно и выполняет заказы хотя бы пару часов в день.

Размер финансовой поддержки зависит от истории выполненных заказов, в день он составит половину чистого среднего суточного дохода за последние полгода. Вознаграждение рассчитывается за 14 дней болезни или карантина.

Чтобы получить помощь, водителю необходимо обратиться в службу поддержки Yandex.Taxi через свое водительское приложение, указать, что случилось, и прислать фото подтверждающих документов.