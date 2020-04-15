Yandex.Taxi окажет финансовую помощь водителям Эстонии, пострадавшим от коронавируса

Недавно сервис Yandex.Taxi сформировал фонд финансовой помощи для партнеров. Он направлен на водителей, которые пострадали от коронавируса. География фонда постепенно расширяется, и сегодня программа помощи стала доступна в Эстонии. Общий объем фонда в странах, где работает сервис, составит более шести миллионов евро.
Средства пойдут на выплаты водителям, которые заболели коронавирусом или были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими. Программа распространяется на всех, кто работает с сервисом регулярно и выполняет заказы хотя бы пару часов в день.
Размер финансовой поддержки зависит от истории выполненных заказов, в день он составит половину чистого среднего суточного дохода за последние полгода. Вознаграждение рассчитывается за 14 дней болезни или карантина.
Чтобы получить помощь, водителю необходимо обратиться в службу поддержки Yandex.Taxi через свое водительское приложение, указать, что случилось, и прислать фото подтверждающих документов.
Yandex.Taxi было запущено в Эстонии в 2018 году. Сервис сейчас доступен в 17 странах под брендами Yandex.Taxi и Yango, включая все страны Балтии, Финляндию, Румынию и Израиль.