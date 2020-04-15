Брюссель призвал сортировать мусор зараженных коронавирусом

Мусор, возникающий в ходе жизнедеятельности зараженных коронавирусом пациентов, следует складывать в отдельные мешки, которые обязательно должны быть завязаны. Это следует из директивы Еврокомиссии по обращению с мусором в ситуации эпидемии коронавируса, опубликованной во вторник, 14 апреля.

Использованную защитную одежду, маски и перчатки следует также выбрасывать в отдельный мусорный пакет. Если мусорные мешки плотно закрыты, их можно выбрасывать с обычным мусором.