Ср, 15.04.2020
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  • Рядом с ледовым холлом "Тондираба" и будущим бассейном построят парковочный дом

Рядом с ледовым холлом "Тондираба" и будущим бассейном построят парковочный дом

Ледовый холл "Тондираба".

ФОТО: Kaido Haagen

Власти Таллинна на этой неделе внесли изменения в проект детальной планировки земельного участка на улице Варраку, 14 и прилегающей территории, позволяющие построить рядом с ледовым холлом "Тондираба" и будущим бассейном парковочный дом на 300 автомобилей, пишет Rus.ERR.

"Мы видим, что в окрестностях этой территории довольно большой дефицит парковочных мест, который ощущают как посетители ледового холла, так и жители близлежащих домов, поэтому горуправа посчитала нужным внести некоторые изменения в детальную планировку", - сказал ERR вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

Отказ от первоначального варианта, предусматривающего строительство одноуровневой наземной парковки в пользу парковочного дома, позволит сэкономить площадь и увеличить число парковочных мест.

По словам Новикова, олимпийский бассейн и многоуровневую парковку на улице Варраку в Ласнамяэ планируется построить к концу 2025 года.

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