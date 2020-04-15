Рядом с ледовым холлом "Тондираба" и будущим бассейном построят парковочный дом

Власти Таллинна на этой неделе внесли изменения в проект детальной планировки земельного участка на улице Варраку, 14 и прилегающей территории, позволяющие построить рядом с ледовым холлом "Тондираба" и будущим бассейном парковочный дом на 300 автомобилей, пишет Rus.ERR.
"Мы видим, что в окрестностях этой территории довольно большой дефицит парковочных мест, который ощущают как посетители ледового холла, так и жители близлежащих домов, поэтому горуправа посчитала нужным внести некоторые изменения в детальную планировку", - сказал ERR вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.
Отказ от первоначального варианта, предусматривающего строительство одноуровневой наземной парковки в пользу парковочного дома, позволит сэкономить площадь и увеличить число парковочных мест.
По словам Новикова, олимпийский бассейн и многоуровневую парковку на улице Варраку в Ласнамяэ планируется построить к концу 2025 года.