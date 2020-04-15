Рядом с ледовым холлом "Тондираба" и будущим бассейном построят парковочный дом

"Мы видим, что в окрестностях этой территории довольно большой дефицит парковочных мест, который ощущают как посетители ледового холла, так и жители близлежащих домов, поэтому горуправа посчитала нужным внести некоторые изменения в детальную планировку", - сказал ERR вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.