Ср, 15.04.2020
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Коронавирус унес еще четыре жизни, заразились 29 человек

Больница Ярвамаа. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1709 тестов на вирус COVID-19, из которых 1,7% процента, то есть 29 тестов показали положительный результат.

На сегодняшний день в Эстонии было проведено 33 967 тестов, из которых 1400, т.е. 4,1 процента показали положительный результат.

По состоянию на утро 15 апреля, в госпитализации в связи с коронавирусом в Эстонии нуждались 147 пациентов, из которых 10 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 117 человек.

За последние сутки от вируса COVID-19 скончались три человека: в Ида-Вируской центральной больнице — 79-летняя женщина, в Курессаареской больнице — 81-летний мужчина и в Пярнуской больнице — 65-летний мужчина. Кроме того, выяснилось, что 10 апреля с различными сопутствующими заболеваниями скончался 83-летний мужчина, тест на коронавирус которого оказался положительным. Всего в Эстонии от COVID-19 скончались 35 человек.

По данным регистра народонаселения, за сутки больше всего новых случаев коронавируса диагностировано в Харьюмаа (12) и на Сааремаа (8). В Ида-Вирумаа — пять случаев заражения и в Пярнумаа (3). Информация еще об одном заразившемся в регистре народонаселения отсутствует. Больше всего зараженных по-прежнему в возрастной группе 55-59 (11%), затем следуют возрастные группы 45-49 и 50-54 (по 10%). Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Департамент здоровья обновил стратегию тестирования. С 8 апреля семейные врачи получили право в случае обоснованного подозрения на вирус направлять на тестирование всех людей, у которых наблюдаются указывающие на коронавирус симптомы, независимо от возраста и сопутствующих заболеваний. Люди при заболевании по-прежнему должны обращаться к своему семейному врачу, который принимает решение о необходимости тестирования и направляет человека на тестирование. Врач индивидуально оценивает каждый отдельный случай. Цель обновления стратегии тестирования в том, чтобы получить более точную эпидемиологическую картину распространения SARS-CoV-2 в Эстонии, чтобы точнее оценить предпринятые меры и планировать следующие. При изменении ситуации, принципы тестирования снова будут пересмотрены.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение. Для предотвращения распространения вируса COVID-19, Департамент здоровья приостановил плановое лечение в частных больницах. Частные медицинские учреждения и стоматологические клиники продолжать оказывать только неотложную помощь. Плановые лечения закончатся, для того чтобы предотвратить распространение вируса и сэкономить средства индивидуальной защиты. О завершении планового лечения, которое уже начато, врач примет решение вместе с пациентами, оценивая отдельно каждый единичный случай. Обязательно до конца следует довести такое плановое лечение, прерывание которого может быть опасно для здоровья человека.

Объяснение опубликованных данных от Центра инфосистем здоровья и благополучия

У учреждений по оказанию услуг здравоохранения (в т.ч. лабораторий) есть право исправлять, менять и отменять документы задним числом. В открытых данных мы всегда публикуем актуальные данные, которые обновляются раз в сутки, и которые основаны на базе данных инфосистемы (TIS). В открытых данных отражены сделанные со стороны лабораторий изменения, исправления и удаления информации и в более ранние периоды времени.   

Дополнительная информация на тематическом сайте Департамента здоровья и на странице Департамента здоровья в Facebook. Ответы на вопросы по чрезвычайному положению можно найти на сайте правительства.

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