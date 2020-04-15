Бывает и так ⟩ Неожиданная находка в ходе ремонта приятно удивила владельцев

Марк и Дженни Ронсман, купившие дом три с половиной года назад, недавно начали ремонт.

«Когда мы купили дом, мы знали о существовании джакузи. Пожилая дама, которая продавала дом, говорила о потайной ванной комнате, которую они превратили в домашний офис, так как ванной мало пользовались, - сказал Марк изданию thesun.co.uk. - На фотографиях, продемонстированных продавцом, массажная ванна не выглядела привлекательно, и мы решили оставить все без изменений».

Однако как велико было удивление Марка и Дженни, когда во время ремонта они вскрыли пол в кабинете и наконец увидели эту красоту своими глазами.

«Ванна очень красивая и глубокая. Надеюсь, мы успеем закончить ремонт, находясь в изоляции», - сказал Марк. Ванну во всей красе можно увидеть еще и ЗДЕСЬ.