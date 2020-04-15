Эстония пытается избежать опрометчивого выхода из кризиса

Профессор Меритс не считает важной одну только стратегию по выходу из чрезвычайной ситуации, нужна и стратегия, как удержаться вне кризиса: «Я не верю, что коронавирус проявил себя сейчас в последний раз». Но, по его словам, Меритс верит, что Эстония вместе с некоторыми странами Северной Европы входит в число тех, кто может раньше других в Старом свете начать думать о том, как выйти из чрезвычайной ситуации. И все потому, добавил он, что Эстония держит контроль над распространением вирусу лучше, чем большинство других стран.

Снизить налоги, потому что домашняя кулинария надоела

Четкого плана выхода из кризиса у правительства сейчас нет. Пока это остается на уровне обмена мыслями между представителями министерств. И хотя правящий союз запустил разные средства для поддержания предпринимательства, сейчас готовится второй такой же пакет. И все же в коалиции нет единодушия в отношении мер поддержки. Например, EKRE хочет снизить налоги, в то время как «Отечество» считает, государственный бюджет этого не выдержит.

Одним из предложений, которые касаются второго пакета помощи, является снижение налога с оборота для предприятий общественного питания. «Люди хотят выйти из дома, семьи начали уставать неделями три раза в день готовить еду дома», - объяснил причину близкий к правящим кругам источник.

Те, кто разрабатывает пакет, считают, что освобождать экономику можно было бы от сектора к сектору. Но нужно учесть, что предпочтение получат те, кто в основном работают для домашнего рынка.

Также коалиционные политики считают, что в обществе нужно сделать так, чтобы государство применяло индивидуальный подход. Государство, как оно считает, с позиции силы все делает хорошо, но там, где нужно понять человека или предприятие и быть гибким, государство недоступно. «Для выхода из кризиса и для того, чтобы жизнь нормализовалась быстрее, нам нужно попытаться изменить отношение», - звучит такое мнение.

Аймар Альтосаар