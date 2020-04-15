Эстония пытается избежать опрометчивого выхода из кризиса

Вчера был тот день, когда представители Государственной канцелярии должны были, согласно распространенному в начале прошлой недели сообщению, представить правительству первую версию плана, как выходить из длящейся больше месяца кризисной ситуации. Особая правительственная комиссия обсудила элементы выхода из чрезвычайного положения, но работа с целостным документом во вчерашней повестке дня не значилась. Ее там не было еще ни разу, пишет Postimees.
Руководитель плановой группы, составляющей план выхода из кризиса Covid-19, стратегический директор Государственной канцелярии Хенри Каттаго признался Postimees, что пока еще рано говорить о завершении чрезвычайной ситуации, раз количество зараженных вирусом и поступающих на больничное лечение по-прежнему увеличивается.
Вчера в прямом эфире из студии Postimees Каттаго сказал: «Сегодняшняя реальность такова, что время для смягчения ограничений пока не настало». Но заверил, что работа по составлению стратегии выхода из чрезвычайной ситуации продолжается.
То, что созданная в конце марта при Госканцелярии плановая группа, состоящая из 13 человек, была вынуждена неделю назад отказаться от своих обещаний, показывает, что возникшая из-за коронавируса ситуация непредсказуема. Если даже числу положительных результатов анализа за три-четыре дня трудно давать какие-то прогнозы, в нынешней ситуации не стоит вдаваться в даты и документы, сказал Каттаго.
Поступавшие до сих пор сигналы от членов правительства вместо завершения чрезвычайного положения скорее говорили о его продлении. Министры Март и Мартин Хельме в вышедшей на выходных радиопередаче «Поговорим о делах» сказали, что чрезвычайное положение будет продлено как минимум на две недели. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу написал во вчерашнем Eesti Päevaleht, что на основе нынешней ограниченной информации можно предположить, что чрезвычайное положение придется продлить на весь май.
Единственной, кто до сих пор говорил о конкретной дате, стала министр образования Майлис Репс, которая неделю назад в «Актуальной камере» выразила надежду на то, что малыми группами работа в школах восстановится с 15 мая.
Отсутствующие цифры
Входящая в созданную при Госканцелярии плановую стратегическую группу по выходу из чрезвычайной ситуации вице-канцлер по вопросам здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе сказала, что о смягчении ограничений можно будет говорить тогда, когда количество зараженных Covid-19 будет удерживаться стабильным, но что еще важнее, стабилизируется количество нуждающихся в больничном лечении людей и начнет показывать признаки снижения.
«Я не могу назвать сейчас точных цифр, но когда количество станет таким, то начнут сокращаться и ограничения. Вместе будут рассматриваться разные признаки, - сказал Йессе. – Никто эти цифр (зараженных и госпитализированных) назвать не решится». Цифры, по ее словам, не приводит также ни одна из европейских стран.
Несколько связанных с правительственным кругом источников упомянули, что если на этой неделе количество зараженных и госпитализированных в Эстонии будет оставаться стабильным, то смягчения ограничений можно ждать уже в мае. Но под своим именем никто из них этого подтвердить не захотел.
В созванной Postimees палате академиков была поддержана идея, что стратегию выхода должен сопровождать анализ со случайной выборкой, который дал бы заслуживающий доверие обзор того, сколько в Эстонии в действительности может быть зараженных. «Иначе ситуация не будет находиться под контролем», - сказала профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер. Она обработала данные из научной литературы, согласно которым, те, у кого при заболевании Covid-19 не проявляется явных сигналов, минимально составляют 10, а максимально целых 80 процентов от всех зараженных.
Профессор семейной медицины Тартуского университета Руть Калда вчера во время написания этого материала ждала информации, одобрит ли правительство предложенную Тартуским университетом программу мониторинга, которая уже в конце этой недели позволила бы провести анализ взятых из носоглотки проб на выявление РНК более чем 30 000 человек. Этот метод заслуживает доверия для получения правильных результатов.
Йессе сказала, что результаты исследований на основании случайной выборки представляют интерес, и их учтут при принятии решения о смягчении мер, но добавила, что большого значения при отслеживании стабилизации эпидемии они все же не имеют: «Прежде всего, говорим о том, видим ли мы снижение роста и стабилизацию эпидемии».
Вторая глупость
Если чрезвычайное положение правительство ввело за сутки, то его смягчение и возвращение к обычной жизни может происходить только постепенно, сказал министр социальных дел Танель Кийк в интервью Postimees еще в конце прошлого месяца: «Нереально, чтобы в середине апреля или в начале мая мы отменили все введенные ограничения и начали смотреть, что будет происходить. Это было бы безответственно».
И профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс отметил, что если в коронакризис Эстония вошла через пень колоду и без нормальной подготовки, – аналитические способности были маленькими, защитных средств мало, а оценки рисков ошибочными – то аналогичный вход из него стал бы второй глупостью. Большим джокером Меритс назвал вопрос: как вирус поведет себя летом?
«Никто не знает, когда вирус отступит, - сказал он. – В неизвестности нужно действовать уверенно». По его словам, это означает то, что снимать все ограничения одним махом не стоит, например, массовые мероприятия на долгое время должны оставаться под запретом: «Не нужно пока взрывать ни одной биологической бомбы».
Профессор географии населения и населенных пунктов Тартуского университета, академик Тийт Таммару предложил, что смягчение ограничений можно было бы начать с того, что, прежде всего, скажем так выпустить на свободу определенные регионы или важнейшие для общества сферы деятельности, или возрастные группы, например, сократив ограничения для молодежи.
Влияние теплой погоды
По словам вице-канцлера Йессе, нужно постоянно следить и за тем, насколько тем или иным ограничением можно уменьшить риск заражения. В случае общественного транспорта она привела в пример, что количество пассажиров в час пик не должно быть тем же, что было в феврале или в начале марта, причем, отвечающий за транспорт должен позаботиться о том, чтобы сидячие места заполнялись не больше, чем наполовину.
«Сам вирус исчезнет раньше, чем ограничения – это совершенно ясно, - добавила Йессе. – Опасность вируса нужно учитывать на протяжении всего процесса нормализации». В итоге, отметила она, ограничения заставят пересмотреть всю жизнь: девятиклассники и двенадцатиклассники хотят знать, как планировать свою жизнь с осени, но в то же время, погода становится все лучше, поэтому люди мечтают выйти на улицу.
Профессор Меритс не считает важной одну только стратегию по выходу из чрезвычайной ситуации, нужна и стратегия, как удержаться вне кризиса: «Я не верю, что коронавирус проявил себя сейчас в последний раз». Но, по его словам, Меритс верит, что Эстония вместе с некоторыми странами Северной Европы входит в число тех, кто может раньше других в Старом свете начать думать о том, как выйти из чрезвычайной ситуации. И все потому, добавил он, что Эстония держит контроль над распространением вирусу лучше, чем большинство других стран.
Снизить налоги, потому что домашняя кулинария надоела
Четкого плана выхода из кризиса у правительства сейчас нет. Пока это остается на уровне обмена мыслями между представителями министерств. И хотя правящий союз запустил разные средства для поддержания предпринимательства, сейчас готовится второй такой же пакет. И все же в коалиции нет единодушия в отношении мер поддержки. Например, EKRE хочет снизить налоги, в то время как «Отечество» считает, государственный бюджет этого не выдержит.
Одним из предложений, которые касаются второго пакета помощи, является снижение налога с оборота для предприятий общественного питания. «Люди хотят выйти из дома, семьи начали уставать неделями три раза в день готовить еду дома», - объяснил причину близкий к правящим кругам источник.
Те, кто разрабатывает пакет, считают, что освобождать экономику можно было бы от сектора к сектору. Но нужно учесть, что предпочтение получат те, кто в основном работают для домашнего рынка.
Также коалиционные политики считают, что в обществе нужно сделать так, чтобы государство применяло индивидуальный подход. Государство, как оно считает, с позиции силы все делает хорошо, но там, где нужно понять человека или предприятие и быть гибким, государство недоступно. «Для выхода из кризиса и для того, чтобы жизнь нормализовалась быстрее, нам нужно попытаться изменить отношение», - звучит такое мнение.
Аймар Альтосаар