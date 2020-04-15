Суровая реальность: не заходите в квартиру в уличной обуви!

Если вы ходите дома в уличной обуви, количество обнаруженных в вашем жилище бактерий увеличивается во много раз, пишет Kodustiil.
Людей во всем мире обычно делят на два лагеря - есть те, кто, не задумываясь, в одно мгновение ока шагает в комнату в уличной обуви, но есть и другие: они приходят в гости со своей сменной обувью и, стесняясь, переобуваются в прихожей.
Микробиологи из Университета Аризоны выяснили, сколько бактерий прикрепляется к обуви одного человека в течение дня. По словам исследователей, за один день человек может собрать до девяти различных видов бактерий. Согласно исследованиям, на одном ботинке можно найти до 421 000 бактерий.
Исследования также показали, что самые большие группы риска в данном случае - это маленькие дети и пенсионеры, чья слабая иммунная система может не справиться с таким большим количеством бактерий.