Суровая реальность: не заходите в квартиру в уличной обуви!

Людей во всем мире обычно делят на два лагеря - есть те, кто, не задумываясь, в одно мгновение ока шагает в комнату в уличной обуви, но есть и другие: они приходят в гости со своей сменной обувью и, стесняясь, переобуваются в прихожей.

Микробиологи из Университета Аризоны выяснили, сколько бактерий прикрепляется к обуви одного человека в течение дня. По словам исследователей, за один день человек может собрать до девяти различных видов бактерий. Согласно исследованиям, на одном ботинке можно найти до 421 000 бактерий.