Ср, 15.04.2020
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  • Глава Больничной кассы: больничные начнем оплачивать, как только появится законное основание

Глава Больничной кассы: больничные начнем оплачивать, как только появится законное основание

Департамент здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня в 12:00 состоялась традиционная пресс-конференция, на которой представители Департамента здоровья и Больничной кассы рассказали о ситуации в стране.

В пресс-конференции приняли участие представитель Департамента здоровья, профессор биомедицины ТУ Ирья Лутсар и председатель правления Больничной кассы Райн Лаане.

Темы:

  • нынешняя ситуация и тестирование;
  • распространение вируса и прогнозы;
  • приемы врачей-специалистов в условиях чрезвычайного положения.

Rus.Postimees вел прямую трансляцию.

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