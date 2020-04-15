Глава Больничной кассы: больничные начнем оплачивать, как только появится законное основание

Сегодня в 12:00 состоялась традиционная пресс-конференция, на которой представители Департамента здоровья и Больничной кассы рассказали о ситуации в стране.
В пресс-конференции приняли участие представитель Департамента здоровья, профессор биомедицины ТУ Ирья Лутсар и председатель правления Больничной кассы Райн Лаане.
Темы:
- нынешняя ситуация и тестирование;
- распространение вируса и прогнозы;
- приемы врачей-специалистов в условиях чрезвычайного положения.
Rus.Postimees вел прямую трансляцию.