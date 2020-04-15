Ср, 15.04.2020
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  • Прямая трансляция: представители Больничной кассы расскажут, что будет с приемами врачей-специалистов

Прямая трансляция: представители Больничной кассы расскажут, что будет с приемами врачей-специалистов

Департамент здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня в 12.00 начнется традиционная пресс-конференция, на которой представители Департамента здоровья и Больничной кассы расскажут о ситуации в стране.

По действующему плану в пресс-конференции примут участие представитель Департамента здоровья, профессор биомедицины ТУ Ирья Лутсар и председатель правления Больничной кассы Райн Лаане.

Темы:

  • нынешняя ситуация и тестирование;
  • распространение вируса и прогнозы;
  • приемы врачей-специалистов в условиях чрезвычайного положения.

Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последней минуты.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

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