Прямая трансляция: представители Больничной кассы расскажут, что будет с приемами врачей-специалистов

Сегодня в 12.00 начнется традиционная пресс-конференция, на которой представители Департамента здоровья и Больничной кассы расскажут о ситуации в стране.
По действующему плану в пресс-конференции примут участие представитель Департамента здоровья, профессор биомедицины ТУ Ирья Лутсар и председатель правления Больничной кассы Райн Лаане.
Темы:
- нынешняя ситуация и тестирование;
- распространение вируса и прогнозы;
- приемы врачей-специалистов в условиях чрезвычайного положения.
Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последней минуты.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.