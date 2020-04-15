Больная COVID-19 Рийна Иванова опровергает обвинения: я бы не пошла в магазин, даже если бы крепко стояла на ногах

«Почему госпожа Рийна Иванова с подтвержденным диагнозом "коронавирус" ходит по магазинам? Распоряжение о карантине ее не касается? Ей настолько плевать на жителей города?» - спрашивалось в публикации, автор которой уточнил порталу Rus.Postimees, что чиновницу видели на прошлых выходных в магазине Selver в Кохтла-Ярве вместе с супругом. По его словам, бдительные граждане не остались равнодушными и сразу позвонили в полицию.

За считанные часы под постом появилось множество комментариев: «А теперь посмотрим, получит ли она штраф в 2000 евро. Или его только простым смертным выписывают», «Это залет», «В наказание понизить до дворника», «Отстранить от должности, у нас чрезвычайное положение, правительство старается, мы стараемся – еду заказываем доставкой, а она гуляет больная! Я как представитель народа потерял к ней доверие!»

В разговоре с Rus.Postimees председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова опровергла все обвинения. «Будучи исключительно законопослушным гражданином, даже если бы я смогла крепко стоять на ногах, то все равно не вышла бы из дома», - заявила она.

Рийна Иванова оценивает появившуюся в соцсетях запись как провокацию, содержащую все признаки кибермоббинга: «Большая и грязная кампания подготовки к выборам началась!»

Чиновница отметила, что распространение ложных данных о человеке является наказуемым деянием. А запугивание людей и введение их в заблуждение в период чрезвычайного положения - по ее словам, деяние не только преступное, но еще и непорядочное.

«Может быть, пришло время спросить с тех, кто в период неизвестности, отсутствия возможности прогнозировать завтрашний день внушает людям страх, распространяет дикие, непроверенные данные, пытаясь извлечь из этого личную выгоду? Мне очень жаль доверчивых людей, попавших в сети лжи и страха. Думаю, что и я бы, вероятно, возмущалась безобразием и наглостью людей, попирающих правила, законы», - заключила она.

Полиция не может комментировать озвученные в адрес Рийны Ивановой обвинения, так как информация, касающаяся какого-либо лица и его состояния здоровья относится к деликатным личным данным и не подлежит выдаче третьим лицам.

Руководитель Йыхвиского отдела полиции Андреас Клиймант призывает жителей Эстонии не распространять информацию о чьем-то здоровье в соцсетях, даже если побуждения самые благие.

«Если кто-то наблюдает ситуацию, когда нарушается требование о нахождении дома или ограничение 2+2, то есть люди собираются группами более двух человек либо не соблюдают дистанцию минимум два метра по отношению к другим людям в общественном пространстве, то об этом надо сообщить полиции но номеру 112. Пост в социальной сети на своей странице или какой-то группе о таком нарушении нецелесообразен, так как в таком случае у полиции нет возможности сразу проверить ситуацию и пресечь нарушение, если такое нарушение на самом деле имеет место», - объяснил Андреас Клиймант.

По его словам, в некоторый случаях люди могут иметь и ошибочную информацию о состоянии здоровья третьих лиц и публикация такого сообщения в социальной сети может посеять ненужное беспокойство среди жителей конкретного района.

«Например, на выходных на 112 поступил звонок о том, что в одном из магазинов в Кохтла-Ярве находится человек, у которого, как полагал звонящий, есть диагноз коронавируса. Полиция проверила информацию, у этого человека не было ни диагноза коронавируса, ни обязанности находиться в карантине. Поэтому не следует самостоятельно распространять информацию о чьем-то здоровье в социальных сетях даже из лучших побуждений, а следует сразу сообщать полиции, - рассказал полицейский.

«Полиция проверит информацию, если нарушение подтвердится, будет проведена беседа, в которой человеку будет еще раз разъяснено, почему важно оставаться дома. Если будет установлено, что нарушение повторное, то человеку сделают предписание, за такое нарушение человек может наказан принудительным денежным взысканием 2000 евро либо в отношении его может быть начато дело о проступке», - добавил он.

Подробную информацию о требованиях, касающихся людей, имеющим коронавирус, а также членов их семьи, можно найти на сайте полиции.