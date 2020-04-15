"Ливерпуль" штрафует футболистов за опоздания на онлайн-тренировки

"Когда наши занятия начинаются в 10:00 утра, то чат для игроков открыт с 9:30, и к этому времени к нему подключаются почти все футболисты. Если кто-то подключается позже половины десятого, но вовремя, то все в порядке. Если же они присоединяются слишком поздно, им придется за это заплатить. Лучшее, что есть при данной ситуации в 2020 году – это техническое оснащение. Представьте, что подобное бедствие случилось бы в 80-е годы, вот тогда бы это было настоящее сумасшествие", - приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".