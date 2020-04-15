Ср, 15.04.2020
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В Таллинне закроют муниципальный магазин Lipo

LiPo.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Таллиннская горуправа приняла решение закрыть муниципальный магазин закрыть мунмиципальный магазин Lipo и перенаправить высвобождающиеся ресурсы Продуктовому банку. 

По словам заместителя мэра Таллина Бетины Бешкиной, Продуктовый банк является долгосрочным и надежным партнером города, а в условиях чрезвычайного положения нагрузка на Продовольственный банк по мере увеличения числа нуждающихся, безусловно, увеличится.

«Поэтому городские власти хотят направить поддержку нуждающимся в Продуктовом банке, и город решил закрыть городской магазин Lipo и направить ресурсы Lipo в Продуктовый банк», - сказала Бешкина.

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