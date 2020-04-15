В Таллинне закроют муниципальный магазин Lipo

Таллиннская горуправа приняла решение закрыть муниципальный магазин закрыть мунмиципальный магазин Lipo и перенаправить высвобождающиеся ресурсы Продуктовому банку.
По словам заместителя мэра Таллина Бетины Бешкиной, Продуктовый банк является долгосрочным и надежным партнером города, а в условиях чрезвычайного положения нагрузка на Продовольственный банк по мере увеличения числа нуждающихся, безусловно, увеличится.
«Поэтому городские власти хотят направить поддержку нуждающимся в Продуктовом банке, и город решил закрыть городской магазин Lipo и направить ресурсы Lipo в Продуктовый банк», - сказала Бешкина.