Резко сократилось передвижение людей в направлении Таллинна, Тарту и Пярну

Руководитель отдела анализа данных Telia Eesti Эрки Погорецки объяснил, что при сравнении моделей статистического перемещения, созданных на основе анонимных данных с 5-недельным интервалом (две пятницы - 10 апреля и 6 марта), движение людей между Таллинном и волостью Раэ сократилось на 75 %. «Схожая картина наблюдается, например, с движением людей в направлении Тарту и Пярну, где активность движения в кризисный период снизилась на 55–70 %. Таким образом, видно, что меры, принятые правительством, значительно изменили наши повседневные привычки передвижения», – сказал Погорецки.

Для анализа мобильности использовалась платформа Telia Crowd Insights, которая позволяет анализировать общие сгруппированные модели движения, а также изменения в привычках движения на основе анонимных агрегированных данных из мобильной сети.

При этом местоположение и модели движения какого-либо конкретного лица не видны и не могут быть идентифицированы, поскольку использовались только анонимные и сгруппированные агрегированные данные и было обеспечено соответствие решения требованиям законов о защите персональных данных.

Платформа Telia Crowd Insight также используется в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, где также работает компания Telia.

В рамках чрезвычайной ситуации Telia успешно сотрудничает с правительством Эстонии и департаментом статистики Эстонии, передавая последнему результаты анализа на основе анонимных агрегированных данных о движении.

Более подробный сводный обзор изменений в передвижении людей можно найти в приложенном ниже графике.