Очередей нет, но тест не сделать: у жительницы Эстонии возникли проблемы с проверкой на коронавирус

По словам жителя Пыльвамаа Пауля (имя изменено), его жена почувствовала себя плохо на работе во вторник. В среду утром у нее по-прежнему держалась температура и были другие симптомы, но которые еще напрямую не говорили о наличии коронавируса. Все-таки она около девяти утра позвонила семейному врачу.

«Поскольку жена входит в группу риска — работает в сфере обслуживания и каждый день контактирует с большим количеством людей — без долгих колебаний семейный врач направил ее на тестирование», - рассказывает Пауль.

Врач позволил выбрать, сделать тест в Выру или Тарту. Заболевшая выбрала Выру. «Медсестра терапевта сказала, что из Выру с женой свяжутся для уточнения времени для сдачи пробы».

Около двух часов семейный врач позвонил пациентке и сообщил, что на ее телефонный звонок из Выру еще не поступил ответ. Поскольку молчание сохранялось и в 16 часов, муж заболевшей вновь обратился к медсестре за информацией и услышал в ответ, что из Южно-Эстонской больницы до сих пор не звонили и раньше в подобных случаях из-за самостоятельных звонков в больницу семейного врача отчитывали.

В качестве нового места для сдачи пробы пара выбрала Тарту, откуда из лаборатории Synlab перезвонили в тот же вечер в 19 часов и предложили время на пятницу. Уже на следующий день пришел радостный ответ: проба оказалась отрицательной.

Возможная ошибка

Руководитель находящейся под Выру Южно-Эстонской больницы Арви Васк сказал, что обычно все желающие могут сдать пробу уже в тот же день, если ходатайство поступит достаточно рано. В данном случае он считает, что мог произойти сбой в коммуникации.

«Насколько мне известно, мы не перезваниваем. Семейный врач и заведующий лечебной частью договариваются между собой, заведующий лечебной частью дает время, когда можно приехать. Семейный врач должен сам оповестить пациента, что в это время можно пройти тест. У заведующего лечебной частью время для звонков обычно с 11 до 13. Тестирование начинается в 14. С 14 до 16 — типичное время. На следующее утро уже есть ответы».

Васк добавил, что ошибка могла возникнуть из-за двух параллельных решений, как попасть на сдачу пробы. В случае Выруской больницы семейный врач должен позвонить, а через общегосударственную систему, например, для тестирования в Тарту семейный врач должен в виртуальной среде оформить заказ и после берущий пробы уже сам позвонит пациенту.

Семейный врач и заведующий лечебной частью договариваются между собой, заведующий лечебной частью дает время, когда можно приехать. Семейный врач должен сам оповестить пациента, что в это время можно пройти тест, сказал руководитель Южно-Эстонской больницы Арви Васк.

В начале тестирования, по словам руководителя больницы, путаниц было больше. «Сейчас врачам уже эта процедура более понятна. Но все-таки могут случаться ошибки. Вначале также было, что человек думал, что его отправили к нам, но на самом деле в электронной среде его направили в Тарту».

Васк заверил, что очередей нет и ресурсов сейчас больше, чем пока необходимо. Пока по рабочим дням пробы приходят сдавать 15-20 человек в день, в некоторые дни меньше десяти, а в некоторые бывает и больше 20. «На тестирование уходит пять минут. У нас достаточно времени в рабочие дни. Теоретически можем очень много делать, но в этом нет нужды. На выходных иная картина. Тогда специальных людей, которые берут пробы, нет. Тестирование проводят медсестры из ЭМО».

В Валга можно сдать пробы только по будням

Руководитель Валгаской больницы Маргус Ульст сказал, что у них также нет очередей на тестирование. Насколько ему известно, семейный врачи сначала оформляют электронное направление.

«Тогда мы сами звоним пациентам и договариваемся о времени приема. Это делается до 12 часов дня. С 13 часов начинаем брать пробы, это длится столько времени, сколько надо».

В день, по словам Ульста, в Валга пока тестируют 8-15 человек. Пробы можно сдать только по будням. «Если возникнет необходимость в тотальном тестировании в каком-нибудь доме призрения, Департамент здоровья, вероятно, заключит отдельный договор с Synlab или другой фирмой», - сказал Ульст.