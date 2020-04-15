Телефонная статистика в условиях пандемии: говорить стали дольше

В условиях самоизоляции всем нам приходится большую часть времени проводить дома и избегать непосредственных контактов с другими людьми. Неудивительно, что мобильный телефон в такой ситуации стал одним из главных средств коммуникации с друзьями, близкими и коллегами. Если до введения чрезвычайного положения средняя продолжительность разговора клиента Tele2 была 3,3 минуты, то уже на второй неделе ЧП она выросла в 1,43 раза и составила 4,6 минуты.

Удаленка внесла свои коррективы

Примечательно, что число звонков осталось приблизительно тем же. «Люди звонят друг другу примерно с той же частотой, что и раньше, но говорить стали дольше», – сообщила директор по персоналу и обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. Ведь многие теперь работают удаленно, школьники и студенты тоже учатся дома – и зачастую служебные и учебные вопросы приходится выяснять по телефону. Не будем также забывать и о психологическом дискомфорте, который неизбежен в условиях вынужденной изоляции. И у людей появляется естественная потребность в более длительном общении по телефону.

Разговоры женщин увеличились больше

Так где же в Эстонии больше всего говорят по телефону? На сегодня заметно выросла продолжительность телефонных разговоров на Сааремаа, а также в Тартумаа и Харьюмаа. Если раньше сеанс связи у островитян длился в среднем 3,4 минуты, то нынче – 5,4 минуты. Приблизительно так же обстоят дела и на материке: жители Тартумаа и Харьюмаа преодолели пятиминутный рубеж продолжительности разговоров на прошлой неделе.