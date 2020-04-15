Телефонная статистика в условиях пандемии: говорить стали дольше

На основании анонимных данных, собранных в Tele2, можно сделать вывод, что жители Эстонии стали дольше общаться по телефону. При этом количество звонков практически не изменилось.
В условиях самоизоляции всем нам приходится большую часть времени проводить дома и избегать непосредственных контактов с другими людьми. Неудивительно, что мобильный телефон в такой ситуации стал одним из главных средств коммуникации с друзьями, близкими и коллегами. Если до введения чрезвычайного положения средняя продолжительность разговора клиента Tele2 была 3,3 минуты, то уже на второй неделе ЧП она выросла в 1,43 раза и составила 4,6 минуты.
Удаленка внесла свои коррективы
Примечательно, что число звонков осталось приблизительно тем же. «Люди звонят друг другу примерно с той же частотой, что и раньше, но говорить стали дольше», – сообщила директор по персоналу и обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. Ведь многие теперь работают удаленно, школьники и студенты тоже учатся дома – и зачастую служебные и учебные вопросы приходится выяснять по телефону. Не будем также забывать и о психологическом дискомфорте, который неизбежен в условиях вынужденной изоляции. И у людей появляется естественная потребность в более длительном общении по телефону.
Разговоры женщин увеличились больше
Так где же в Эстонии больше всего говорят по телефону? На сегодня заметно выросла продолжительность телефонных разговоров на Сааремаа, а также в Тартумаа и Харьюмаа. Если раньше сеанс связи у островитян длился в среднем 3,4 минуты, то нынче – 5,4 минуты. Приблизительно так же обстоят дела и на материке: жители Тартумаа и Харьюмаа преодолели пятиминутный рубеж продолжительности разговоров на прошлой неделе.
Если сравнивать мужское и женское общение по телефону, то у женщин продолжительность разговоров увеличилась больше, чем у мужчин. До введения ЧС средняя продолжительность женского разговора составляла в среднем 3,7 минуты, на прошлой неделе – уже 5,3 минуты. Мужчины тоже стали говорить больше: вместо прежних трех минут теперь 4,1 минуты – но все же меньше, чем женщины.