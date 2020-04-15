Rimi открывает э-магазин: но пока им смогут воспользоваться только избранные клиенты

«Начали тестировать э-магазин уже 1 апреля, когда в течение двух недель услугами э-магазина Rimi могли пользоваться наши собственные работники, - сказал руководитель Rimi Eesti Вайдо Падумяэ. - С 15 апреля открываем э-магазин для первых 500 пожилых клиентов из группы риска, которые не хотят из-за опасности вируса помещать магазины. После к использованию э-магазина Rimi добавим других пользователей в соответствии с тем, какой интерес будет к услуге».

Поскольку разработка интернет-магазина проходила в быстром темпе, Падумяэ призвал первых клиентов проявить понимание, если процесс покупок будет не всегда проходить гладко: «Мы еще новички в этом бизнесе, но обещаем делать все от себя возможное. Надеюсь, что своим э-магазином мы поможем еще большему числу людей оставаться сейчас дома».

Э-магазин Rimi начнет осуществлять доставку на дом в Таллинне и Лаагри, услугу drive-in предлагают в Laagri Rimi. Это означает, что клиент может приехать за своими покупками в гипермаркет Laagri Rimi и работник магазина поместит товар в багажник клиента. Заказанные предварительно товары можно также будет получить в магазине в специальной зоне.