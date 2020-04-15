Американка стала первым человеком в мире, получившим экспериментальную вакцину от COVID-19

Халлер решила откликнуться на объявление в Facebook о поиске добровольцев и стала одним из 45 волонтеров, отобранных для участия в исследовании. Прежде чем получить разрешение на участие, американка прошла медицинские осмотры и подписала 45-страничный отказ от ответственности, предупреждающий о рисках и возможном заражении коронавирусом в будущем, пишет The Telegraph.

Первую инъекцию Халлер получила 16 марта, сам COVID-19 ей не вводили. Процедура заняла несколько секунд. В течение следующих недель ее попросили ежедневно вести дневник наблюдений за своими ощущениями. По словам Халлер, в первый день у нее немного поднялась температура, на второй сильно заболела рука (препарат вводился в левое плечо), затем состояние нормализовалось. "Это было так же просто, как при обычной прививке от гриппа", - рассказала женщина.