Высокая смертность заставила усомниться в эффективности шведской стратегии

В Швеции число умерших от коронавируса превысило вчера 1000 человек. Высокий показатель смертности вновь заставил обратить внимание на решение шведов не вводить жестких ограничений на передвижение. Остались открытыми школы, кафе, бары и рестораны. Теперь и премьер-министр Стефан Лефвен признал, что в дальнейшем введение жестких мер может оказаться необходимым.
Согласно вчерашним данным, от коронавируса в стране умерли уже 1033 человека. По сравнению с Италией, Испанией и Объединенным Королевством эта цифра еще не так велика, однако по сравнению с другими скандинавскими странами она значительно хуже. Смертность в Швеции почти в десять раз выше, чем в Финляндии, в четыре раза выше, чем в Норвегии, и в два раза выше, чем в Дании.
22 академика обратились к правительству с просьбой сменить курс. «Этот подход необходимо изменить радикально и быстро», - пишут они в Dagens Nyheter.
Мягкий подход Лефвена критиковали во всем мире, высказался в том числе и президент США Дональд Трамп. Шведское правительство, ведомства и политики заявляют, однако, что их подход базируется на идее, согласно которой добровольная социальная изоляция более эффективна, чем введение абсолютных ограничений на передвижение. По их словам, шведская модель более жизнеспособна в борьбе с длительной пандемией.
Как и во всем мире, больше всего умерших в Швеции среди стариков. Премьер-министр также признал, что правительство должно больше делать для защиты пожилых людей.
«У нас наблюдаются прискорбные тенденции, особенно по сравнению с соседними странами. Вирус проник в несколько домов призрения», - сказал ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на вчерашней пресс-конференции.
Академики, выступившие в Dagens Nyheter, призвали правительство принять несколько особых мер во имя спасения жизней. «Закроем школы, как это сделали в Финляндии. Все работающие со стариками люди должны носить средства индивидуальной защиты. Надо начать массовое тестирование среди тех, кто работает с пациентами, и делать тесты на антитела, чтобы люди, приобретшие иммунитет, могли вернуться на работу», - предлагают они.