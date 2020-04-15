Высокая смертность заставила усомниться в эффективности шведской стратегии

Согласно вчерашним данным, от коронавируса в стране умерли уже 1033 человека. По сравнению с Италией, Испанией и Объединенным Королевством эта цифра еще не так велика, однако по сравнению с другими скандинавскими странами она значительно хуже. Смертность в Швеции почти в десять раз выше, чем в Финляндии, в четыре раза выше, чем в Норвегии, и в два раза выше, чем в Дании.

22 академика обратились к правительству с просьбой сменить курс. «Этот подход необходимо изменить радикально и быстро», - пишут они в Dagens Nyheter.

Мягкий подход Лефвена критиковали во всем мире, высказался в том числе и президент США Дональд Трамп. Шведское правительство, ведомства и политики заявляют, однако, что их подход базируется на идее, согласно которой добровольная социальная изоляция более эффективна, чем введение абсолютных ограничений на передвижение. По их словам, шведская модель более жизнеспособна в борьбе с длительной пандемией.

Как и во всем мире, больше всего умерших в Швеции среди стариков. Премьер-министр также признал, что правительство должно больше делать для защиты пожилых людей.

«У нас наблюдаются прискорбные тенденции, особенно по сравнению с соседними странами. Вирус проник в несколько домов призрения», - сказал ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на вчерашней пресс-конференции.