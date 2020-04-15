Завести животное - это как обзавестись ребенком

И дети, и животные полностью зависят от нас и нуждаются в нашей заботе и защите. И дети, и животные нуждаются в любящей семье, стабильности, внимании, хорошем воспитании, а также в надежном доходе для покупки еды, лечения и всего остального, не менее необходимого. Эстонское Общество защиты животных призывает тщательно взвесить свои возможности прежде, чем брать в дом животное.

Зачастую решение взять в дом животное бывает необдуманным и принимается под влиянием эмоций, не учитывается, какое именно животное подойдет человеку с определенным стилем жизни. Прискорбно, но часто защитникам животных поступают сообщения о домашних питомцах, которых просто бросили в углу сада или комнаты ждать своего конца, или о питомцах, содержать которых владельцу не по силам. Широко распространена также привычка отпускать свою кошку познавать мир в одиночестве или выпускать свою черепаху в ближайший к дому водоем.

«Люди не хотят понимать, что содержание животных - это такая же ответственность, как и воспитание детей. Мы должны заботиться о них, учить их, знакомить их с миром и с его правилами, защищать их от опасностей. А также быть готовыми учитывать особенности их характеров. За все проблемы, возникающие с животными, несут ответственность их владельцы», - говорит член правления ЭОЗЖ Гейт Карураху.

Чтобы избежать проблем, связанных с животными, следует тщательно продумать их приобретение. Необходимо спросить себя и членов своей семьи, будет ли вообще место животному в вашей жизни? Готовы ли вы обеспечивать благополучие животного также в том случае, если обстоятельства вашей жизни изменятся? Имеется ли достаточно места в вашем доме для содержания животного и достаточно ли у вас для этого средств? Подавляющее большинство людей работает вне дома, но для собаки неестественно находиться долгие часы в одиночестве, особенно в щенячьем возрасте. Это может вызвать у животного стресс и, как следствие, проблемы со здоровьем и в поведении.

В то же время, грызуны активны в вечерние часы, когда хозяин возвращается домой после утомительного рабочего дня и хочет покоя и тишины. Многие экзотические животные совсем не хотят нашего внимания, но зато очень нуждаются в соответствующих их виду условиях жизни. Создание таких условий дома может потребовать крупных затрат и стать очень сложным. Планируя свою жизнь, нужно учитывать, что такие перемены, как переезд, совместное проживание с избранником или появление детей могут повлиять и на будущее вашего питомца.

Эстонское Общество защиты животных просит всех, кто хочет завести себе питомца, тщательно обдумать свое решение и при выборе учитывать прежде всего благополучие животного. У человека не обязательно должно быть дома животное, но у каждого животного должен быть хозяин и дом.