Игнорируйте их! Департамент здоровья предупреждает о подозрительных звонках

Департамент здоровья предупреждает, что от их имени по телефону предлагают сделать платный скрининг. Департамент здоровья никогда ничего не продает по телефону и рекомендует игнорировать подобные звонки.
В Департамент здоровья обратились обеспокоенные люди, которым позвонил якобы представитель Департамента здоровья и предложил стоящий 37 евро скрининг-тест, который желающему высылается домой. Речь идет о мошенничестве, с которым Департамент здоровья не связан. «Департамент здоровья никогда не делает никаких предложений по телефону, поэтому стоит игнорировать соответствующие звонки», - говорит советник северного отделения Департамента здоровья Михкель Някс.
Нервное время очень благоприятно для мошенников, которые используют беспокойство людей о собственном здоровье и состоянии близких. Поэтому сейчас к любым предложениям нужно относится критически.
Также департамент напоминает, что на данный момент нет ни одного достоверного домашнего теста на COVID-19. В Эстонии возможность определить заболевание коронавирусом есть в лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Ляэне-Таллиннской больницы, Ида-Таллиннской больницы, Пярнуской больницы и Курессаареской больницы.