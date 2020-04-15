Игнорируйте их! Департамент здоровья предупреждает о подозрительных звонках

В Департамент здоровья обратились обеспокоенные люди, которым позвонил якобы представитель Департамента здоровья и предложил стоящий 37 евро скрининг-тест, который желающему высылается домой. Речь идет о мошенничестве, с которым Департамент здоровья не связан. «Департамент здоровья никогда не делает никаких предложений по телефону, поэтому стоит игнорировать соответствующие звонки», - говорит советник северного отделения Департамента здоровья Михкель Някс.

Нервное время очень благоприятно для мошенников, которые используют беспокойство людей о собственном здоровье и состоянии близких. Поэтому сейчас к любым предложениям нужно относится критически.