Касса страхования от безработицы: теперь в Ида-Вирумаа придется соглашаться на любую работу

С началом экономического кризиса на северо-востоке Эстонии пропали полторы тысячи рабочих мест, но потребность в рабочих для производства жизненно необходимых вещей сохраняется. Между тем рынок труда меняется, и работники должны быть готовы соглашаться на такие предложения, на которые они раньше даже не обратили бы внимания, считает глава Ида-Вируского отдела Кассы по безработице Аннеки Теэлахк.
«Люди в Ида-Вирумаа все-таки считали, что если где-то работаешь, то десятилетиями. Теперь эта парадигма сдвинулась: людям придется соглашаться и на другие предложения, может быть, и на сезонную работу, чтобы, во-первых, заработать денег на жизнь, а во-вторых, посмотреть, что я еще умею делать, испытать себя», - цитирует Теэлахк портал Rus.ERR.
В условиях коронавирусного кризиса число предложений работы в уезде заметно сократилось, и сейчас таких предложений всего 300, но тем не менее, рабочие руки по-прежнему нужны в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении, т.е. в тех сферах, в которых производятся жизненно необходимые вещи.