Касса страхования от безработицы: теперь в Ида-Вирумаа придется соглашаться на любую работу

«Люди в Ида-Вирумаа все-таки считали, что если где-то работаешь, то десятилетиями. Теперь эта парадигма сдвинулась: людям придется соглашаться и на другие предложения, может быть, и на сезонную работу, чтобы, во-первых, заработать денег на жизнь, а во-вторых, посмотреть, что я еще умею делать, испытать себя», - цитирует Теэлахк портал Rus.ERR.