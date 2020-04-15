Государство не станет продлевать работу паромного маршрута Палдиски - Засниц

Министерство экономики не продлит работу паромного маршрута между Палдиски и немецким городом Засниц, судно Tallink Star будет ходить по маршруту до 18 апреля, пишет Rus.ERR.
"Поскольку во второй половине марта проблемы с пересечением польской границы были решены, и товары проходят пограничный пункт в среднем за 10-15 минут, мы больше не можем считать это нарушенной перевозкой грузов", - сказал вице-канцлер по вопросам транспорта Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас агентству BNS.
Министерство экономики заключило с компанией Tallink договор о грузовых перевозках из-за сложной ситуации на границе с Польшей, но ситуация разрешилась спустя неделю после заключения соглашения. Согласно проведенному Департаментом шоссейных дорог анализу, объемы грузоперевозок по шоссе не снизились.
Судно Tallink Star, которое вмещает 100 грузовых автомобилей и 10 автомобилей пассажиров, ходит по маршруту Палдиски - Засниц с 27 марта по 18 апреля три раза в неделю. Пассажиров без автомобиля на борт не пускают.