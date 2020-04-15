Государство не станет продлевать работу паромного маршрута Палдиски - Засниц

"Поскольку во второй половине марта проблемы с пересечением польской границы были решены, и товары проходят пограничный пункт в среднем за 10-15 минут, мы больше не можем считать это нарушенной перевозкой грузов", - сказал вице-канцлер по вопросам транспорта Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас агентству BNS.

Министерство экономики заключило с компанией Tallink договор о грузовых перевозках из-за сложной ситуации на границе с Польшей, но ситуация разрешилась спустя неделю после заключения соглашения. Согласно проведенному Департаментом шоссейных дорог анализу, объемы грузоперевозок по шоссе не снизились.