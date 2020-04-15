Доктор Мясников ФОТО: скриншот видео

Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Об этом Русской службе Би-би-си рассказал источник, близкий к оперативному штабу Москвы по борьбе с коронавирусом и подтвердил собеседник, знакомый с переговорами о назначении Мясникова.

Мясников займется информированием граждан о вирусной угрозе. Среди других его обязанностей - информирование о методах профилактики и лечения инфекции, презентация проектов психологической помощи, представление проектов эпидемиологов и ученых по тестам и вакцинам против нового коронавируса.

Также официальный представитель займется борьбой с фейкньюс вокруг коронавируса.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом создан на базе АНО «Диалог». Эта структура учреждена департаментом информационных технологий города Москвы.

Мясников не ответил на звонок Би-би-си.

Кто такой доктор Мясников?

Мясников - кардиолог по образованию, является заслуженным врачом Москвы.

В 2009-2010 годах возглавлял Центральную клиническую больницу управления делами президента (ЦКБ). Параллельно работал теле- и радиоведущим.

Мясников известен как ведущий медицинской рубрики в программе Владимира Соловьева «Полный контакт» на радио «Вести FM» и пятничного выпуска программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1». Он является частым гостем передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Мясников работает главврачом больницы имени М. Е. Жадкевича. В 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Близкий к московскому штабу источник Русской-службы Би-би-си назвал Мясникова человеком, близким к руководству мэрии Москвы. Доктор был доверенным лицом Сергея Собянина на выборах столичного градоначальника. Также он возглавляет комиссию по здравоохранению, вопросам демографии и социальной политике в общественной палате Москвы.

Мясников о коронавирусе

Доктор известен оптимистичной позицией по поводу готовности российской системы здравоохранения к эпидемии нового коронавируса.

12 апреля Мясников заявил о «русском чуде» - небольшой смертности от коронавируса в России. «Все говорят о "германском чуде" и молчат про русское: а ведь в Германии 2,800 умерших на 82 млн населения при том, что в России - меньше 100 [человек] на 145 млн», - написал он в своем телеграм-канале.

В начале февраля Мясников утверждал, что коронавирус может быть полезным для россиян, поскольку люди стали чаще мыть руки и носить защитные маски. Тогда он говорил, что вероятность заразиться новым вирусом для россиян составляет «ноль целых и ноль в периоде».