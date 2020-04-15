«Барселона» и «Челси» могут обменяться звёздами

Отмечается, что в «Челси» недовольны формой 29-летнего француза, которую тот демонстрировал в последние месяцы перед паузой. 27-летний бразилец в свою очередь в настоящее время выступает на правах аренды за «Баварию», однако мюнхенцы не намерены выкупать его контракт. «Барселона» же хочет расстаться с ним, желательно на постоянной основе.