В Эстонии добровольцев, переболевших коронавирусом, призывают стать донорами

Исследование двухэтапное: на первом этапе собираются пробы пациентов, которые выздоровели, а на следующем этапе клинические пробы работников здравоохранения. Кровь используется для разработки и клинической проверки диагностических тестов на основе ELISA (серологические тесты в лаборатории на определение возникающих в организме антител). В дополнение к этому, антитела с потенциальными целебными свойствами против SARS-CoV2 изолируются от B-лимфоцитов, что может стать противовирусным биологическим лекарством.

Помощь доноров значительно ускорила бы появление серологических тестов ELISA на рынке Эстонии и позволила бы нам быстрее выйти из пандемии и вернуться к нормальной жизни. С одобрения комитета по этике Тартуского университета будут собираться образцы пациентов, у которых был диагностирован вирус SARS-COV2 и которые уже признаны здоровыми. Для данной исследовательской работы Icosagen просит выздоровевших добровольцев подертвовать до 34 мл крови из вены и соскоб из носоглотки. Пробы собирают в Таллинне и Тарту.

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