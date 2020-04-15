В Эстонии добровольцев, переболевших коронавирусом, призывают стать донорами

Icosagen в сотрудничестве с Тартуским университетом, Клиникой ТУ, Северо-Эстонской региональной клиникой (PERH), OÜ SYNLAB и медицинским центром Qvalitas приступают к разработке иммунологических серологических тестов на коронавирус, с помощью которых можно определить наличие противовирусного иммунитета COVID-19 у лиц, которые переболели и потенциально соприкасались с вирусом (в том числе, у работников передовой).
Исследование двухэтапное: на первом этапе собираются пробы пациентов, которые выздоровели, а на следующем этапе клинические пробы работников здравоохранения. Кровь используется для разработки и клинической проверки диагностических тестов на основе ELISA (серологические тесты в лаборатории на определение возникающих в организме антител). В дополнение к этому, антитела с потенциальными целебными свойствами против SARS-CoV2 изолируются от B-лимфоцитов, что может стать противовирусным биологическим лекарством.
Помощь доноров значительно ускорила бы появление серологических тестов ELISA на рынке Эстонии и позволила бы нам быстрее выйти из пандемии и вернуться к нормальной жизни. С одобрения комитета по этике Тартуского университета будут собираться образцы пациентов, у которых был диагностирован вирус SARS-COV2 и которые уже признаны здоровыми. Для данной исследовательской работы Icosagen просит выздоровевших добровольцев подертвовать до 34 мл крови из вены и соскоб из носоглотки. Пробы собирают в Таллинне и Тарту.
Для бронирования времени просят по будням с 9.00 до 16.00 связаться с медицинским центром Qvalitas:
- номер: +372 5887 4933
- электронная почты: kliinilineuuring@qvalitas.ee
Для более подробной информации об исследовании и консультации следует обращаться к доктору Ану Планкен по телефону 737 7078 или электронной почте anu.planken@icosagen.ee.